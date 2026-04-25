Cao tốc 24.000 tỷ ở Nghệ An lùi thời gian khởi công

Một góc Cửa khẩu Thanh Thuỷ (Nghệ An). Ảnh: Văn Dũng

Khởi công 1 đến 2 gói thầu vào ngày 19/5

Liên quan đến dự án Đầu tư xây dựng tuyến cao tốc đường bộ Vinh - Thanh Thủy (Nghệ An), Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An vừa có thông báo kết luận về việc triển khai dự án này.

Đến nay, dự án đã đạt được Chính phủ ban hành Nghị quyết triển khai thực hiện, Kiểm toán Nhà nước đã có ý kiến về sơ bộ tổng mức và suất vốn đầu tư; Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ủy quyền thẩm định, phê duyệt Đánh giá tác động môi trường cho UBND tỉnh Nghệ An.

Cùng với đó, 9/10 dự án thành phần đã được phê duyệt; các địa phương cơ bản hoàn thành việc lập, công khai phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với đất nông, lâm nghiệp.

Tuy nhiên, lãnh đạo tỉnh Nghệ An đánh giá, bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai một số nhiệm vụ còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu tiến độ theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về mục tiêu khởi công vào dịp 30/4/2026.

Việc phê duyệt dự án thành phần 1 còn chậm; công tác kiểm kê, kiểm đếm, lập phương án bồi thường và di dời công trình hạ tầng kỹ thuật tại một số địa phương có nguy cơ chậm tiến độ theo kế hoạch, dẫn đến việc chậm trễ trong bàn giao mặt bằng, xây dựng khu tái định cư.

Sau khi lỡ kế hoạch khởi công vào dịp 30/4/2026, UBND tỉnh Nghệ An đã lên mốc thời gian khác để khởi công dự án trên vào ngày 19/5 đến.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng đã đề nghị các Phó Chủ tịch UBND tỉnh theo địa bàn được phân công phụ trách: trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, GPMB; thường xuyên kiểm tra tiến độ các dự án thành phần nhằm đảm bảo tiến độ chung của dự án. Bên cạnh đó, Ban Quản lý dự án công trình giao thông tỉnh Nghệ An được giao nhiệm vụ rà soát chi tiết dự án, đảm bảo khởi công 1 đến 2 gói thầu vào dịp 19/5/2026...

Sơ đồ tuyến cao tốc Hà Nội - Viêng Chăn, trong đó có đoạn Vinh - Thanh Thuỷ. Nguồn: Bộ Giao thông vận tải

Không thay đổi tổng mức đầu tư dự án

Liên quan đến dự án trên, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đã có công văn gửi UBND tỉnh Nghệ An liên quan đến các ý kiến về việc đầu tư xây dựng cao tốc Vinh - Thanh Thủy.

Theo đó, KTNN đã có ý kiến gửi Ủy ban Kinh tế và Tài chính Quốc hội, trong đó có đề nghị rà soát một số vấn đề của Dự án liên quan đến sơ bộ tổng mức đầu tư, suất vốn đầu tư.

Trong đó có các nội dung về phương án thiết kế một số đoạn tuyến (đào sâu, đắp cao) thiết kế hoàn chỉnh 6 làn xe, tuy nhiên theo dự báo lưu lượng thì đến năm 2050 mới cần thiết mở rộng.

Theo KTNN, tập bản vẽ còn thiếu sơ bộ bố trí chung của nhiều cầu nên chưa có căn cứ xác định chiều cao trụ cầu và áp dụng đơn giá phù hợp, ồ sơ giữa tính toán sơ bộ tổng mức đầu tư và bản vẽ chưa thống nhất.

Cùng với đó, suất vốn đầu tư cầu đang tính cao hơn so với Quyết định 409/QĐ-BXD ngày 11/4/2025, việc áp dụng suất đầu tư từ các dự án khác nhưng chưa rõ cơ sở so sánh, chưa thống nhất.

Cơ quan kiểm toán cũng chỉ ra một số cầu có sai lệch giữa tính toán và bản vẽ (chiều cao trụ, vị trí...), sử dụng nhiều loại đơn giá khác nhau, chưa có thuyết minh cụ thể.

KTNN đề nghị UBND tỉnh Nghệ An phối hợp với Bộ Xây dựng rà soát lại toàn bộ tổng mức đầu tư, suất vốn đầu tư dự án; khắc phục các tồn tại, đảm bảo tiết kiệm, tránh thất thoát, lãng phí.

Theo ông Nguyễn Duy An, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án công trình giao thông tỉnh Nghệ An, bám sát ý kiến của KTNN, Bộ Xây dựng và chỉ đạo của UBND tỉnh, cơ quan này đã tổ chức rà soát, đồng thời yêu cầu đơn vị tư vấn tiếp thu, giải trình.

"Qua rà soát, dù có sự biến động tăng giảm cục bộ giữa các hạng mục nhưng tổng mức đầu tư không thay đổi đáng kể và vẫn đảm bảo tính phù hợp với thực tế dự án cũng như các quy định hiện hành. Do đó, Ban quản lý dự án giữ nguyên giá trị 23.940 tỷ đồng để tiếp tục triển khai", ông An cho biết.

Cũng theo ông An, đến nay chi phí chuẩn bị đầu tư 80 tỷ đồng vẫn chưa được bố trí. Sau khi Dự án thành phần 1 được UBND tỉnh phê duyệt, sẽ là cơ sở để phân bổ kế hoạch vốn ngân sách trung ương 3.800 tỷ đồng cho các dự án thành phần.

Dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy (Nghệ An) được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 255/2025/QH15 ngày 11/12/2025. Tuyến cao tốc trên có chiều dài 60 km, quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh, các cầu trên tuyến quy mô 6 làn xe hoàn chỉnh, các vị trí đào sâu, đắp cao quy mô nền đường 6 làn xe hoàn chỉnh. Tổng mức đầu tư gần 24.000 tỷ đồng với 10 dự án thành phần. Dự án sử dụng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước bố trí từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2024; ngân sách trung ương và ngân sách địa phương giai đoạn 2026-2030. Giai đoạn chuẩn bị dự án trong năm 2025; thực hiện dự án năm 2026, hoàn thành đưa vào khai thác trong năm 2029. Tại Nghị quyết số 255/2025/QH15 ngày 11/12/2025, Quốc hội đã cho phép áp dụng các cơ chế, chính sách đặc biệt cho dự án như: Dự án không phải thẩm định, đánh giá nguồn vốn, khả năng cân đối vốn theo quy định của Luật Đầu tư công; cho phép áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với một số gói thầu; cho phép UBND cấp xã quyết định thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư...

Tác giả: Văn Dũng

