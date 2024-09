Cao Bằng: Số người chết do thiên tai đã là 17 người và đang có 16 người mất tích

Theo báo cáo của Ban chỉ huy phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cao Bằng cho biết: Do ảnh hưởng của bão số 3 và hoàn lưu áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão các khu vực trong tỉnh đã có mưa to đến rất to, xảy ra ngập lụt, sạt lở đất gây thiệt hại về người, nhà ở, công trình và ảnh hưởng sinh hoạt của người dân.

Mưa lũ gây ngập lụt ở Cao Bằng (ảnh Truyền hình Cao Bằng).

Do mưa lớn diện rộng, kéo dài từ ngày 7 đến ngày 8/9, xuất hiện lũ, trên các sông, suối trên địa bàn tỉnh gây ngập lụt khu vực ven sông vùng trũng thấp. Đặc biệt mưa rất to trong ngày và đêm 8/9 sáng 9/9 gây lũ lớn trên các sông, suối của tỉnh. Mực nước lũ trên sông Gâm hồi 19h ngày 9/9 ở mức 199,42 m cao hơn BĐIII 1,44 m và tiếp tục lên, mực nước lũ sông Bằng tại trạm Bằng Giang hồi 19h ngày 9/9 ở mức 182,80 m cao hơn BĐIII 0,3 m và xuống chậm, đã gây ngập lụt các khu vực thành phố Cao Bằng, Bảo Lạc, Bảo Lâm, Thạch An, Hòa An, Hà Quảng, Nguyên Bình.

Kèm theo với mưa lớn, sạt lở đất xảy ra nghiêm trọng tại nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh gây thiệt hại lớn về người, nhà ở, công trình CSHT (giao thông, y tế,…).

Theo thống kê nhanh đến 20h đêm nay, thiên tai do bão số 3 và hoàn lưu sau bão đã khiến 17 người chết, 12 người bị thương, khoảng 16 người mất tích ở tỉnh Cao Bằng.

Đã có 663 ngôi nhà bị thiệt hại như bị sập đổ hoàn toàn có15 nhà, do sạt lở đất vùi lấp, tại các xã Vũ Nông, Ca Thành, Yên Lạc, huyện Nguyên Bình 12 nhà; Hòa An 1 nhà; huyện Bảo Lạc 2 nhà tại xã Hồng Trị.

Nhà bị thiệt hại 30-50% có 69 nhà, do sạt lở đất tại các huyện Bảo Lâm 15 nhà, Bảo Lạc 38 nhà, Nguyên Bình 7 nhà, Hòa An 2 nhà, Thạch An 5 nhà, thành phố Cao Bằng 2 nhà.

Nhà bị ngập nước có 579 nhà bị ngập sâu từ 0,5-1,5m, tại các huyện Bảo Lạc 171 nhà, Nguyên Bình 13 nhà, Hòa An 35 nhà, thành phố Cao Bằng 311 nhà, Bảo Lâm 49 nhà.

Có 10 điểm trường bị thiệt hại như Trường trung học CS Hồng Trị; Trường PTDT BT TH ,THCS xã Xuân Trường; Trường PTDT nội trú Bảo Lạc; Trường THCS xã Đình Phùng; Trường PTDT BT TH, THCS xã Hồng An; Điểm trường Phiêng mòn thuộc trường PTDT BT TH xã Cô Ba; Trường Mầm non xã Thượng Hà; Điểm trường Nà Viềng thuộc trường PTDT BT TH xã Thượng Hà, huyện Bảo Lạc bị đổ tường rào, sạt lở đất taluy dương, nước ngập úng; Trường tiểu học Quang Vinh, Trường Mầm non Quang vinh, xã Quang Vinh, huyện Trùng Khánh bị nước ngập nước (đến sân trường).

Đã có 369,38 ha diện tích lúa bị ngập nước tại các huyện Bảo Lâm, Nguyên Bình, Hòa An, Thạch An, thành phố Cao Bằng. Diện tích hoa màu, rau màu bị ngập nước là 161,053 ha, cây ngô, rau màu các loại tại các huyện Bảo Lâm, Hòa An, Thạch An, thành phố Cao Bằng.

Tác giả: Quang Hùng

Nguồn tin: congluan.vn