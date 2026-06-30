Cảnh tượng tan hoang gây sốc ở biệt thự của Lê Dương Bảo Lâm

Mới đây, Lê Dương Bảo Lâm đăng tải đoạn clip trên kênh cá nhân kèm dòng chú thích ngắn gọn: "Quê Lâm mùa nước lũ". Chỉ sau ít giờ, video đã thu hút lượng lớn lượt xem và bình luận. Điều khiến nhiều người chú ý là địa điểm trong video chính là khu vực thường xuyên xuất hiện trong các buổi livestream "chữa lành" của Lê Dương Bảo Lâm thời gian gần đây. Thế nhưng lần này, không gian xanh mát bỗng trở nên hỗn loạn khi dòng nước chảy xiết tràn qua khu vực suối, khiến nhiều người phải tất bật di chuyển đồ đạc.

Trong clip, hàng loạt nhân viên cùng Lê Dương Bảo Lâm đội mưa, lội nước để khiêng máy móc, thiết bị và nhiều vật dụng đến nơi an toàn. Dòng nước chảy mạnh khiến việc di chuyển gặp không ít khó khăn. Cảnh tượng này khiến nhiều cư dân mạng tưởng rằng căn biệt thự của nam diễn viên đang bị ngập nặng do ảnh hưởng của thời tiết.

Lê Dương Bảo Lâm gây hoang mang khi đăng clip nhiều đồ đạc, máy móc chìm trong nước

Nam diễn viên phải tự tay dọn dẹp, sắp xếp đồ khi dòng nước chảy siết

Tuy nhiên, thực tế không nghiêm trọng như nhiều người suy đoán. Theo những hình ảnh được chia sẻ, khu vực nước chảy mạnh là con suối nhỏ nằm bên trong khuôn viên biệt thự của Lê Dương Bảo Lâm. Do mưa lớn kéo dài nên mực nước dâng cao và dòng chảy trở nên mạnh hơn bình thường. Để tránh máy móc, thiết bị phục vụ công việc bị hư hỏng, Lê Dương Bảo Lâm cùng các nhân viên đã nhanh chóng di chuyển toàn bộ đồ đạc đến vị trí an toàn. Nhiều cư dân mạng cũng thở phào vì biệt thự của nam diễn viên không bị ngập hay hư hại nghiêm trọng như những hình ảnh ban đầu khiến nhiều người lầm tưởng.

Thời gian gần đây, Lê Dương Bảo Lâm thường xuyên chia sẻ cuộc sống tại căn biệt thự rộng rãi ở quê nhà Đồng Nai. Không gian sống của gia đình gây ấn tượng với khuôn viên xanh mát, nhiều cây cối và đặc biệt là con suối tự nhiên chảy qua khu đất. Đây cũng là địa điểm nam diễn viên nhiều lần mở livestream trò chuyện với khán giả, nên chỉ cần xuất hiện khung cảnh quen thuộc trong đoạn clip mới, người hâm mộ đã nhanh chóng nhận ra.

Thực tế, đây chính là con suối tự nhiên đặt ngay bên trong khuôn viên biệt thự của Lê Dương Bảo Lâm

Khu vực con suối này tách biệt với căn biệt thự bề thế. Đây là nơi gia đình nam diễn viên thường tận dụng làm phim trường quay clip, livestream

Cuộc sống hiện tại của vợ chồng Lê Dương Bảo Lâm

Quỳnh Quỳnh và Lê Dương Bảo Lâm có gần 1 thập kỷ đồng hành, hiện là bố mẹ bỉm của 3 nhóc tỳ Bảo Nhi, Bảo Ngọc và Ku Phin. Ngoài những lúc làm việc, nam diễn viên dành hầu hết thời gian cho gia đình. Vợ Lê Dương Bảo Lâm được nhiều sao Việt yêu mến vì lối sống giản dị, rất tháo vát, chăm chỉ làm việc. Dù là bà xã của người nổi tiếng, sở hữu cơ ngơi "không phải dạng vừa" nhưng Quỳnh Quỳnh đích thân pha chế nước ở quán sinh tố lề đường, thường livestream bán đồ gia dụng bình dân...

Trong quá khứ, vợ Lê Dương Bảo Lâm từng gặp mâu thuẫn với gia đình chồng. Vì suốt thời gian dài không được gặp gỡ nên các con gái của nam diễn viên suýt quên mặt ông bà nội. Sau biến cố mẹ ruột Quỳnh Quỳnh bị bệnh rồi qua đời, 2 bên gia đình mới gắn kết, trân trọng nhau hơn. Lê Dương Bảo Lâm từng chia sẻ một trong những lý do anh quyết định mở quán sinh tố là để cả nhà có nhiều cơ hội gặp gỡ.

Vợ chồng Lê Dương Bảo Lâm nay có cuộc sống ổn định, giàu có

Nam diễn viên từng tâm sự về vợ: "Tôi mở quán sinh tố thật sự thì thu nhập không có nhiều, nhưng điều tôi làm được và thấy hạnh phúc là 2 gia đình bên vợ và ba mẹ ruột hoà thuận với nhau. Tôi kêu ba mẹ tôi và ba mẹ vợ cùng lên phụ, lúc đó mẹ vợ tôi chưa bệnh. Khi bắt đầu ra, ông bà thấy con mình vất vả thì quên đi và bắt đầu thương nhau, hiểu ra vấn đề. Đó là điều hạnh phúc nhất mà tôi làm được đến bây giờ, từ cưới đến giờ là 8-9 năm.

Có một thời gian Quỳnh Quỳnh không về nhà, vì Quỳnh với mẹ và ba tôi có hiểu lầm về nhau, họ không nói chuyện bình thường được. Dù kế bên nhưng đến Tết thì Quỳnh mới về, ông bà nội không gặp cháu được. Tôi thì đi làm miết, Quỳnh khi nào có tôi thì mới chịu về chứ không đi một mình. Là người đứng ở giữa khổ khủng khiếp. Nhiều khi tôi muốn con cháu ẵm về bên ông bà, Bảo Nhi - Bảo Ngọc nó quên ông nội, không biết ông nội bà nội luôn".

Hiện tại, song song với hoạt động showbiz, Lê Dương Bảo Lâm dành hầu hết thời gian ở nhà chăm sóc vườn cây, hỗ trợ công việc livestream bán hàng của bà xã. Cặp đôi cũng đang dọn về căn biệt thự bề thế, được nhiều đồng nghiệp ví như "công viên" vì có sân vườn, hồ bơi, phòng tập... vô cùng sang trọng.

Biệt thự của nam diễn viên có hồ bơi, sân vườn rộng như công viên

Lê Dương Bảo Lâm dành nhiều thời gian chăm sóc cho từng góc bên trong biệt thự

Ảnh: FBNV

Tác giả: Hạ Anh

Nguồn tin: Phụ nữ mới