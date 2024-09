Cảnh tượng hãi hùng ở Trung Quốc trước khi siêu bão Yagi chính thức đổ bộ

Vào khoảng 00h48 ngày 5/9, đã xuất hiện hàng loạt trận sấm sét trên eo biển Quỳnh Châu (Quảng Đông, Trung Quốc). Ngoài ra, theo Cục khí tượng Trung Quốc, do ảnh hưởng bởi siêu bão Yagi, những trận sấm sét mạnh cũng đã tấn công thành phố Hải Khẩu (Hải Nam).

Hình ảnh sấm sét tại thành phố Hải Khẩu được ghi nhận (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Những hình ảnh này ngay sau khi được chia sẻ đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Không ít bình luận cho rằng nó giống hệt như cảnh tượng về ngày tận thế có trong những bộ phim "bom tấn".

Vào lúc 0h05 ngày 5/9, Đài quan sát khí tượng Hải Nam (Trung Quốc) đã thay đổi tín hiệu, nâng mức cảnh báo về dông, gió mạnh trên biển từ màu vàng thành màu cam. Đồng thời nhắc nhở người dân cảnh giác với giông lốc mạnh trên eo biển Quỳnh Châu.

Clip được ghi lại

Tại cuộc họp báo này 4/9, Cơ quan khí tượng tỉnh Hải Nam cũng cho biết, cơn bão Yagi khi đổ bộ dự khiến sẽ ở mức độ siêu bão với cường độ tăng 5 cấp liên tiếp. Đây cũng chính là cơn bão mạnh nhất ảnh hưởng đến tỉnh Hải Nam trong thập kỷ qua.

Trước tình hình đó, các lực lượng chức năng tỉnh Hải Nam đã được triển khai toàn lực, sẵn sàng kích hoạt phương án phòng chống thiên tai khẩn cấp trong thời gian ngắn nhất để đảm bảo tối đa an toàn về tính mạng cho người dân cũng như giảm thiểu thiệt hại do bão gây ra.

Tác giả: Phạm Trang

Nguồn tin: phunumoi.net.vn