Cảnh sát tuần tra cưỡng hiếp thiếu nữ 17 tuổi ngay trên ô tô trong quá trình tống tiền nạn nhân

Theo Sinchew: Một sĩ quan tuần tra đã có vợ đi ra ngoài cùng đồng nghiệp để tìm "thêm tiền". Họ nhân cơ hội chặn một chiếc ô tô có một người đàn ông và một phụ nữ trên xe và tống tiền họ với những cáo buộc vô căn cứ. Trong quá trình đó, chúng còn cưỡng hiếp một cô gái 17 tuổi người Uzbekistan. Nữ hành khách bị kích động và trong lúc đồng nghiệp đưa nam tài xế đến ngân hàng rút tiền thì anh ta đã làm nhục cô trên xe cảnh sát!

Vụ việc này xảy ra tại khu vực Saujana của Ampang. Người phụ nữ người Uzbekistan bị ô uế đã cùng gia đình định cư ở Malaysia được 5 năm và cha cô là giám đốc điều hành cấp cao của công ty một tổ chức tài chính ở Kuala Lumpur.

Bản tin chỉ ra rằng vào thời điểm xảy ra vụ việc, nạn nhân nữ đang đi qua khu vực nói trên trên chiếc ô tô do bạn trai 18 tuổi người địa phương lái. Tuy nhiên, cô đã bị hai nhân viên tuần tra có vũ trang đi trên xe chặn lại. Cùng một chiếc xe cảnh sát sau đó cô ấy được yêu cầu xuất trình giấy tờ tùy thân cá nhân của mình và thậm chí còn bị bắt. Họ bị buộc tội đỗ xe bên đường mà không có lý do gì, đồng thời họ cũng yêu cầu nộp phạt 2.000RM tại chỗ, dọa sẽ đưa hai người về đồn công an nếu không làm.

Ảnh minh họa: Internet

Theo nguồn tin, mặc dù nam tài xế từng từ chối trả tiền vì không mang theo tiền mặt và vượt quá giới hạn nhưng một trong những nhân viên tuần tra đã thay đổi quyết định và nói rằng anh ta sẽ chỉ trả 500RM sau khi đưa nạn nhân nữ vào. Xe cảnh sát, anh ta lên xe và ép cô. Anh ta lái xe đến một ngân hàng gần đó để rút tiền, nhưng một người tuần tra khác ở lại trong xe cảnh sát đã bí mật và cưỡng bức nạn nhân nữ quan hệ tình dục bằng miệng 3 lần trước khi cưỡng hiếp cô, sau đó quay lại chỗ cũ.

Theo nguồn tin, nữ nạn nhân sau đó đã thông báo sự việc cho nam tài xế khi anh ta quay lại nơi mình đang lái xe, tuy nhiên, ngay sau khi rời khỏi hiện trường, cô nhận được tin nhắn từ CSGT liên quan khiến cô lo lắng sự an toàn cá nhân của cô ấy và báo cáo với cảnh sát.

Tin tức cũng chỉ ra rằng các nhân viên tuần tra liên quan đến vụ án đều thuộc Đội phòng chống tội phạm và an toàn cộng đồng của Sở cảnh sát Ampang Jaya. Trong số đó, viên cảnh sát 31 tuổi liên quan đến vụ tấn công tình dục là một nhân viên tuần tra trung sĩ. Anh đã phục vụ trong lực lượng cảnh sát được 6 năm. Anh đã kết hôn và có hai con.

Tác giả: Quỳnh Dao

Nguồn tin: phunusuckhoe.giadinhonline.vn