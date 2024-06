Cảnh sát phá dỡ mái nhà giải cứu người dân trong mưa lũ ở Hà Giang

Your browser does not support the video tag.

Hà Giang mưa lớn gây ngập lụt

Ngày 10/6, mưa lớn kéo dài khiến nhiều điểm trũng tại tại Hà Giang không kịp thoát nước, gây ngập úng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống người dân, nhất là TP Hà Giang.

Nước nhanh chóng tràn vào 350 ngôi nhà, người dân không kịp di dời tài sản. Một số tuyến đường tại phường Minh Khai, Nguyễn Trãi, Trần Phú, Quang Trung, Ngọc Hà, Ngọc Đường, Phương Thiện… bị ngập nặng.

Hàng trăm cán bộ chiến sỹ cảnh sát đã dầm mình trong mưa bão, sử dụng các phương tiện như: xe đặc chủng, xuồng máy, xuồng cao su… để cứu nạn cứu hộ tại các điểm ngập sâu trong thành phố.

Cảnh sát đã phá dỡ mái nhà để giải cứu 4 người bị mắc kẹt trong nhà do nước dâng cao.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân di chuyển tài sản đến chỗ an toàn.

Nước lũ trên sông Lô đoạn chảy qua thành phố dâng cao, người dân tích cực chuẩn bị để di dời tài sản khi nước tràn vào. Có 50 ô tô và xe máy 70 xe cùng nhiều đồ dùng, vật dụng khác bị ngập nước.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang cho biết, ước tính ban đầu, tổng giá trị thiệt hại do mưa lũ gây ra là hơn 9,5 tỷ đồng.

Cảnh sát giao thông Công an huyện Mèo Vạc chốt chặn, căng dây cảnh báo tại đầu tuyến đường xuống sông Nho Quế, vào 3 xã biên giới Thượng Phùng, Xín Cái, Sơn Vĩ.

Đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, tính đến 9h sáng ngày 10/6, trên địa bàn tỉnh Hà Giang, có 2 người bị lũ cuốn trôi (ở huyện Hoàng Su Phì), 1 người tử vong do sạt lở đất (ở huyện Quản Bạ). Trong khi đó, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang cho biết, mưa lũ cũng làm 2 cầu treo bị cuốn trôi tại xã Thuận Hòa và xã Thanh Thủy huyện Vị Xuyên. Tổng số 5 tuyến đường, 12 vị trí sạt lở với tổng khối lượng 3.580m3. Tại khu vực thành phố Hà Giang, ngập úng cục bộ tại một số tuyến đường tại phường Minh Khai, Nguyễn Trãi, Trần Phú, Quang Trung, Ngọc Hà, Ngọc Đường, Phương Thiện, Phương Độ với 25 điểm ngập úng. Bên cạnh thiệt hại về người, mưa lũ cũng khiến nhiều hộ dân phải sống trong tình trạng ngập úng nặng, có 50 ô tô và xe máy 70 xe cùng nhiều đồ dùng, vật dụng khác bị ngập nước. Ước tính ban đầu, tổng giá trị thiệt hại hơn 9,5 tỷ đồng.

