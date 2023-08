Cảnh sát giao thông trả lại tài sản cho người đánh rơi

Trong tỉnh

Chiều ngày 3/8, đội CSGT Công an huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) cho biết, đơn vị đã tìm trao trả lại túi xách trong đó có tiền và nhiều giấy tờ quan trọng cho chị Nguyễn Thị Lương, trú tại xã Nghĩa Mai, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An.