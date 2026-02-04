Xử lý vi phạm nồng độ cồn từ sáng mùng 1 Tết

Theo Cục Cảnh sát giao thông (Cục CSGT, Bộ Công an), cơ quan chức năng không cấm người dân uống rượu, bia ngày Tết. Tuy nhiên, việc lái xe sau khi sử dụng đồ uống có cồn là nguy hiểm và không được phép.

"Điều chỉnh cách ứng xử cho phù hợp không có nghĩa là xóa bỏ truyền thống. Tết sẽ không còn vui nếu chúng ta ra đường mà không an toàn trở về", đại diện Cục CSGT giải thích và nhấn mạnh việc xử lý trên tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không vì ngại kiêng ngày Tết".

CSGT sẽ tuần tra, kiểm soát bằng nhiều hình thức. Ảnh: Anh Tuân

Ngoài ra, CSGT sẽ tập trung xử lý các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn như: sử dụng chất ma túy khi lái xe, chạy quá tốc độ, đi sai làn đường, chuyển hướng không có tín hiệu, điều khiển xe quá tải, quá khổ hoặc cơi nới thùng hàng.

Việc tuần tra, kiểm soát sẽ diễn ra trên hầu khắp tuyến đường. Các tổ công tác gồm 3-5 cán bộ, chiến sĩ, sẽ kết hợp hóa trang với công khai, tuần tra cơ động và kiểm soát cố định, bố trí lực lượng 24/24h với 4 ca trực mỗi ngày. Các địa phương bố trí lực lượng so le nhằm bảo đảm hiệu quả kiểm soát, tránh chồng chéo hoặc bỏ trống địa bàn.

Cục CSGT nhấn mạnh hệ thống camera trên các tuyến cao tốc và đường trục ở địa phương sẽ hoạt động liên tục 24/24h trong dịp Tết, trong đó có cả những hệ thống camera AI mới được triển khai.

Theo thống kê, trong năm 2025, tình trạng vi phạm nồng độ cồn khi lái xe tại Việt Nam vẫn ở mức cao với hơn 630.000 trường hợp bị phát hiện và xử lý. Ngay trong những ngày đầu năm mới 2025 (dịp Tết Dương lịch), CSGT đã xử phạt gần 3.000 trường hợp, cho thấy dù quy định siết chặt số người vi phạm vẫn rất lớn.

Nghị định 168/2024 quy định mức phạt vi phạm nồng độ cồn rất nặng, cao nhất tới 40 triệu đồng đối với ôtô, 10 triệu đồng với xe máy và tước giấy phép lái xe lên đến 24 tháng. Việc xử phạt dựa trên mức cồn trong máu hoặc hơi thở, kèm theo hình thức phạt bổ sung là trừ điểm giấy phép lái xe.

Tác giả: Việt An

Nguồn tin: vnexpress.net