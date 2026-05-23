Cảnh sát cầm súng vây bắt ôtô chở ma túy ở TP HCM

Ngày 22/5, Tùng và 104 người khác bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04, Công an TP HCM) bắt tạm giam để điều tra về các hành vi Mua bán, Vận chuyển, Tàng trữ, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. 35 người liên quan bị đưa đi cai nghiện bắt buộc.

Đây là đường dây tội phạm ma túy quy mô rất lớn, hoạt động lưu động tại khu vực phía Nam và Tây Nguyên.

Your browser does not support the video tag.

Cảnh sát giương súng chặn ô tô chở ma túy, bắt nhiều người. Video: Công an TP HCM

Trước đó, trinh sát phát hiện Tùng bán lẻ ma túy tại nhiều khu vực thuộc tỉnh Bình Dương cũ như Bến Cát, Thới Hòa, Thủ Dầu Một, Phú Lợi, Thuận Giao, An Phú. Đánh giá đây là mắt xích trong đường dây lớn hơn, Công an TP HCM xác lập chuyên án đấu tranh.

Giữa tháng 4, trinh sát Đội 3 - PC04 bắt quả tang Tùng khi đang mang ma túy đi giao cho khách. Từ lời khai của nghi can, công an đồng loạt tung nhiều tổ công tác truy bắt 3 người "mối trên" và 12 nhánh cấp dưới chuyên mua "hàng" từ Tùng để tổ chức sử dụng, bán lại cho người nghiện.

Mở rộng điều tra, PC04 tiếp tục đón lõng ôtô vận chuyển hơn 5 kg ma túy từ khu vực Tây Nguyên vào TP HCM tiêu thụ. Khi đó, nhiều cảnh sát mặc thường phục bất ngờ áp sát, giương súng chặn đầu xe, khống chế tài xế. Khám xét phương tiện, công an phát hiện số ma túy được giấu phía sau màn hình trên ôtô.

Hơn trăm người bị cảnh sát bắt trong đường dây ma túy. Ảnh: Công an TP HCM

Theo Công an TP HCM, từ manh mối ban đầu là Tùng, đến nay cơ quan điều tra đã bắt 140 nghi can. Trong đó, 105 người bị khởi tố, 35 người bị đưa đi cai nghiện bắt buộc. Những người làm nhiệm vụ cảnh giới, giúp sức, che giấu hoạt động phạm tội cũng bị xử lý.

Tang vật thu giữ gồm hơn 9 kg ma túy tổng hợp, 11 cân tiểu ly, 40 bộ dụng cụ sử dụng ma túy, 2 ôtô, nhiều xe máy, hơn 70 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu liên quan.

Theo Công an TP HCM, kết quả chuyên án thể hiện quyết tâm thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Thành ủy và UBND TP HCM trong công tác đấu tranh với tội phạm ma túy, hướng tới mục tiêu "thành phố không ma túy" vào năm 2030.

Tang vật cảnh sát thu giữ. Ảnh: Công an TP HCM

Tác giả: Quốc Thắng

Nguồn tin: vnexpress.net