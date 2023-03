Ngày 8/3/2023, ông Trần Phương Nam, Phó Chủ tịch UBND phường Thảo Điền (TP Thủ Đức) cho biết đã phân công Công an phường Thảo Điền phối hợp cùng các đội nghiệp vụ Công an TP Thủ Đức (TP HCM) tiếp tục điều tra, xác minh yếu tố cờ bạc tại cơ sở Aces Poker trên đường Quốc Hương.

Cảnh sát bắt quả tang CLB Poker Aces tổ chức thi đấu không phép.

Trước đó, khoảng 15h ngày 7/3, đoàn kiểm tra liên ngành văn hóa – xã hội phường Thảo Điền phối hợp Công an TP Thủ Đức, Phòng Cảnh hình sự (PC02) Công an TP HCM, Phòng văn hóa thông tin TP Thủ Đức, kiểm tra cơ sở Công ty TNHH trò chơi trí tuệ và thể thao giải trí Aces (Poker Aces), do ông Đ.B.M.H. (làm giám đốc), trên đường Quốc Hương, phường Thảo Điền.

Qua kiểm tra, đoàn liên ngành phát hiện cơ sở này có 13 bàn chơi bài Poker đang hoạt động, có 61 người chơi, 13 nhân viên (chia bài, phục vụ ăn uống…), bốn cổ đông, hai thu ngân…

Những người này hiện vẫn đang được Công an tạm giữ để các đội nghiệp vụ tiếp tục điều tra, xác minh. Số tiền cơ quan chức năng thu giữ hơn 40 triệu đồng (chưa thống kê tiền chip).

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, xác minh yếu tố cờ bạc tại cơ sở Aces Poker này.

Đoàn liên ngành đã lập biên bản cơ sở các lỗi vi phạm như: Tổ chức giải thi đấu thể thao không đúng thẩm quyền; Không thể hiện đầy đủ trên biển hiệu như tên cơ quan chủ quản trực tiếp, tên cơ sở sản xuất kinh doanh theo giấy chứng nhận; Không thông báo về nội dung, thời gian, địa điểm quảng cáo, số lượng bảng quảng cáo.

Cơ sở này đã hai lần gửi hồ sơ lên UBND phường xin công nhận câu lạc bộ (CLB) thể thao Aces Poker. Tuy nhiên, UBND phường căn cứ công văn của UBND TP Thủ Đức, thống nhất "tạm ngừng cấp giấy phép kinh doanh và công nhận CLB cơ sở, tổ chức các giải thi đấu Bridge & Poker cho đến khi Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành thông tư quy định".

Hoạt động Bridge & Poker trên địa bàn TP Thủ Đức diễn ra phức tạp, với số lượng nhiều người tham gia, loại hình này dễ bị lợi dụng trở thành cờ bạc trá hình, biến tướng, tiềm ẩn nhiều hành vi vi phạm pháp luật, gây mất an ninh trật tự./.

Tác giả: Đại Lánh

Nguồn tin: Báo Bảo vệ Pháp luật