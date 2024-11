Cảnh giác thủ đoạn lừa đảo qua thẻ tín dụng, qua mặt xác thực sinh trắc học

Theo Công an tỉnh Long An, hiện nay, xuất hiện các thủ đoạn lừa đảo, lạm dụng các giao dịch thanh toán trực tuyến. Cần có giải pháp để bảo vệ người dân trước các hình thức lừa đảo ngày càng tinh vi.

Các đối tượng giả danh nhân viên ngân hàng, chào mời nâng hạn mức thẻ tín dụng, gọi điện lừa dối hoàn tiền cho người mở tài khoản, yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin cá nhân và chiếm đoạt tiền tại ngân hàng, tội phạm công nghệ còn dùng các thủ đoạn để lách xác thực sinh trắc học. Nhiều người dùng ứng dụng giả mạo với mục đích xấu cũng trở thành người bị hại trong các vụ lừa đảo. Xuất hiện nhiều bẫy lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua giao dịch ngân hàng.

Việc nâng hạn mức thẻ tín dụng là điều bình thường và nhiều người đã thực hiện trước đó. Tuy nhiên, điều này cũng mở ra cơ hội cho các đối tượng lừa đảo mới lợi dụng tình huống này để lừa người dùng.

Để phân biệt đâu là thật và đâu là giả, chúng ta cần lưu ý một số điểm quan trọng. Đầu tiên, các đối tượng lừa đảo thường yêu cầu cung cấp thông tin nhạy cảm, chẳng hạn như mã CVV (là viết tắt của từ Card Verification Value, là một dãy số gồm 3 chữ số được in trực tiếp trên mặt sau của thẻ visa). Tuyệt đối không nên chia sẻ thông tin này trong bất kỳ trường hợp nào.

Thứ hai, về mã OTP, ngân hàng sẽ không bao giờ yêu cầu người dùng cung cấp mã này. Nếu có ai đó yêu cầu, hãy cảnh giác. Thứ ba, nếu bạn nhận được yêu cầu truy cập vào một đường link hoặc cài đặt ứng dụng, tuyệt đối không làm theo. Ngân hàng chỉ yêu cầu người dân thao tác qua ứng dụng chính thức mà người dân đã cài đặt từ trước, không phải qua ứng dụng lạ hoặc link không rõ nguồn gốc.

Việc sử dụng thẻ tín dụng để mua sắm trực tuyến, bao gồm cả trên website và qua livestream hiện đang rất phổ biến. Hầu hết, hiện nay, mọi người đều sở hữu thẻ tín dụng và thực hiện giao dịch hàng ngày. Tuy nhiên, khi nhập thông tin, đặc biệt là mã CVV trên các trang thương mại điện tử, cần lưu ý một số điều quan trọng.

Trước hết, tuyệt đối không nhập thông tin thẻ tín dụng trên các website lạ hoặc những trang mà người dùng chưa từng giao dịch. Đây là điểm mấu chốt bởi các đối tượng lừa đảo có thể thu thập dữ liệu từ những giao dịch không an toàn.

Nhiều người mua hàng sử dụng các biên lai chuyển tiền giả. Chỉ bằng mắt thường, rất khó có thể phân biệt được biên lai thật hay giả. Hiện nay, nhiều ứng dụng có thể tạo ra các thao tác giống như chuyển tiền thật.

Do đó, để bảo đảm an toàn, tốt nhất người dùng nên đợi cho đến khi tài khoản của mình có biến động số dư, tức là khi tiền có trong tài khoản mới kết thúc giao dịch. Nếu chưa nhận được tiền, không nên kết thúc giao dịch, vì rất có khả năng đó là một biên lai giả.

Một số người có ý định cài đặt phần mềm giả mạo để lừa đảo người khác, họ đã biết rõ rằng hành động đó là bất hợp pháp. Việc cài đặt một ứng dụng lừa đảo trở nên dễ dàng hơn vì họ có thể tìm kiếm những ứng dụng không chính thống, không xuất hiện trên các cửa hàng ứng dụng uy tín.

Trong trường hợp này, những kẻ lừa đảo có thể gửi cho nạn nhân mã độc và yêu cầu họ cài đặt. Dù mục đích ban đầu là lừa người khác, cuối cùng chính kẻ lừa đảo cũng có thể trở thành nạn nhân, khi điện thoại của họ bị chiếm quyền điều khiển.

Lừa đảo vốn dĩ là đánh vào lòng tham và sự cả tin của nhiều người nên người dân rất dễ bị các đối tượng lừa để chiếm đoạt tiền của người dân.

Khi phát hiện sự việc nghi vấn có liên quan đến tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đề nghị người dân cung cấp ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Long An; số điện thoại 02723.989848 để được hướng dẫn.

Tác giả: T.M

Nguồn tin: nguoiduatin.vn