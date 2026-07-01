Cảnh giác thủ đoạn lừa đảo mới, người kinh doanh cần chú ý

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Tuyên Quang, trong thời gian gần đây, cùng với sự phát triển của các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt như quét mã QR, sử dụng máy Smart POS và loa báo tiền, các đối tượng tội phạm cũng liên tục lợi dụng những sơ hở trong quá trình thanh toán để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản đối với các hộ kinh doanh, cửa hàng và doanh nghiệp.

Theo đó, các đối tượng thường sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi như giả âm thanh thông báo đã nhận tiền từ loa báo tiền, sử dụng ứng dụng tạo màn hình chuyển khoản thành công giả, giả danh nhân viên ngân hàng hoặc kỹ thuật viên để can thiệp vào thiết bị thanh toán, hoặc lợi dụng lỗ hổng bảo mật của mạng WiFi nhằm thu thập thông tin giao dịch, đánh cắp tài khoản ngân hàng.

Đáng chú ý, nhiều trường hợp các đối tượng tạo áp lực tâm lý bằng cách liên tục thúc giục người bán giao hàng với lý do "mạng chậm", "ngân hàng đang xử lý" hoặc "máy chưa cập nhật". Nếu chủ cửa hàng chỉ dựa vào âm thanh từ loa báo tiền hoặc hình ảnh chuyển khoản do khách hàng cung cấp mà không trực tiếp kiểm tra biến động số dư trên ứng dụng ngân hàng thì rất dễ bị chiếm đoạt tài sản.

Để chủ động phòng ngừa, Công an xã Hồng Thái khuyến cáo các cơ sở kinh doanh chỉ giao hàng, cung cấp dịch vụ hoặc trả lại tiền thừa sau khi đã xác nhận chắc chắn tiền đã được chuyển vào tài khoản. Không tin tưởng tuyệt đối vào âm thanh từ loa báo tiền, hình ảnh chuyển khoản hoặc biên lai do khách hàng cung cấp.

Các hộ kinh doanh cần tách riêng mạng WiFi phục vụ thiết bị thanh toán với mạng dành cho khách hàng; thường xuyên thay đổi mật khẩu, không sử dụng mật khẩu mặc định; chỉ sử dụng thiết bị Smart POS, loa báo tiền có nguồn gốc rõ ràng do ngân hàng hoặc đơn vị trung gian thanh toán hợp pháp cung cấp. Đồng thời, không tự ý cài đặt phần mềm lạ, không để người không có nhiệm vụ tiếp cận, tháo lắp hoặc sửa chữa thiết bị.

Khi có nhân viên ngân hàng hoặc kỹ thuật viên đến bảo trì, kiểm tra thiết bị, chủ cơ sở cần yêu cầu xuất trình giấy giới thiệu, thẻ công tác và chủ động liên hệ tổng đài chính thức của ngân hàng hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ để xác minh. Tuyệt đối không cung cấp mã OTP, mật khẩu, thông tin đăng nhập tài khoản ngân hàng hoặc mã quản trị thiết bị cho bất kỳ cá nhân nào.

Bên cạnh đó, cần thường xuyên kiểm tra mã QR thanh toán để tránh bị thay thế hoặc dán đè mã giả; kiểm tra máy POS, loa báo tiền, dây kết nối và các cổng thiết bị nhằm kịp thời phát hiện dấu hiệu bị can thiệp. Đồng thời, tổ chức tập huấn, hướng dẫn nhân viên thực hiện đúng quy trình xác nhận giao dịch, đặc biệt trong thời điểm đông khách hoặc khi có dấu hiệu bất thường.

Công an xã Hồng Thái đề nghị người dân, doanh nghiệp và các hộ kinh doanh nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động bảo vệ tài sản và thông tin tài khoản ngân hàng. Khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn hoặc xảy ra vụ việc có liên quan đến hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Hải Vân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn