Cảnh bình minh gây sửng sốt tại Vĩnh Long

"Săn bình minh" trong sương sớm

Mỗi cuối tuần, Nguyễn Thanh Tuấn (39 tuổi, quê Vĩnh Long) đều thức dậy từ 5h30, bước ra vườn dừa sau nhà. Anh gọi đó là "khoảnh khắc đẹp và thoải mái nhất của một ngày ở quê", khi không khí trong lành, sương mù phủ mờ mặt sông và ánh nắng đầu tiên len qua những tán lá dừa xanh mướt. Những khung hình mộc mạc tái hiện cảnh làng quê gần như không đổi sau hàng chục năm: vườn dừa, ruộng lúa, con sông, người hàng xóm gánh lúa, những chiếc ghe chở dừa chạy qua lại tấp nập. Để chụp được một buổi sớm đẹp, Tuấn thường phải quan sát thời tiết từ hôm trước. Trước ngày chụp, trời phải có mưa nhẹ, sáng hôm sau nắng và không gió thì mới có sương. "Nhà tôi và bà con xung quanh đều trồng dừa. Nhà cửa thưa thớt, kênh mương chằng chịt nên sáng sớm lúc nào cũng se lạnh và nhiều sương. Tôi thích cảm giác ấy, nó khiến mình thấy mình thật sự đang sống giữa thiên nhiên", Tuấn kể với Tri Thức - Znews.

Nơi trong lành nhất Đông Nam Á

Năm 2024, Trà Vinh (nay là Vĩnh Long) được xếp vào nhóm địa phương có chất lượng không khí trong lành nhất Đông Nam Á. Với Tuấn, cây dừa không chỉ là hình ảnh quen thuộc mà còn là biểu tượng của cả tuổi thơ. Vườn dừa được ông ngoại trồng từ gần 50 năm trước, nhiều cây đến nay vẫn xanh tốt và sai trái. Cây hợp đất, dễ trồng, ít tốn công, lại cho thu nhập ổn định nên giờ xung quanh ai cũng chuyển từ trồng lúa sang trồng dừa. "Người xưa nói cây dừa là cây ông bà trồng để con cháu đời sau hưởng. Tôi tin vậy. Mong cây dừa sẽ mãi nuôi sống và gắn bó với quê tôi như bây giờ. Sau hơn 30 năm sống ở thành phố, mỗi khi về quê, tôi lại thấy lòng bình yên lạ. Dù chỉ vài ngày cuối tuần, tôi vẫn cố đi về đều đặn: vừa chăm vườn, lo mồ mả ông bà, vừa để mình được nghỉ ngơi, hít thở bầu không khí trong lành", anh nói.

Tác giả: Châu Sa

Ảnh: Nguyễn Thanh Tuấn

Nguồn tin: znews.vn