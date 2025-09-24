Bãi biển hoang sơ nhiều người chưa biết, gần nơi "đón bình minh đầu tiên ở Việt Nam": Có biển cấm tắm

Việt Nam được thiên nhiên ưu ái ban tặng hàng trăm bãi biển trải dài khắp ba miền, từ những bãi tắm sôi động đã nổi tiếng quốc tế cho tới vô vàn bãi biển hoang sơ vẫn còn ít người biết đến. Không ít trong số đó sở hữu vị trí đặc biệt, gắn liền với những dấu ấn thiêng liêng của Tổ quốc.

Bãi Môn – nằm dưới chân Mũi Điện, điểm cực Đông trên đất liền Việt Nam, nay thuộc địa phận tỉnh Đắk Lắk – chính là một trong những nơi như vậy. Đây không chỉ là bãi biển hoang sơ đẹp hiếm có, mà còn là điểm hẹn để du khách đón ánh bình minh đầu tiên trên dải đất hình chữ S.

Bãi Môn qua ống kính du khách (Ảnh Hoà Lê)

Vẻ đẹp nguyên sơ dưới chân Mũi Điện

Từ trung tâm Tuy Hòa (Phú Yên cũ), du khách men theo Quốc lộ 1A khoảng 30km về hướng Nam, rẽ vào con đường nhỏ dẫn ra Mũi Điện, sẽ thấy Bãi Môn hiện ra như một thung lũng xanh mướt giữa biển trời. Bờ cát trắng mịn kéo dài chừng 400 – 500 m, nằm gọn ghẽ giữa hai mũi đất – Mũi Nạy ở phía Bắc và Mũi Đại Lãnh ở phía Nam.

Bãi biển này có cảnh quan hiếm thấy khi vừa có núi non bao bọc, vừa có rừng xanh sát biển, lại có suối nước ngọt quanh năm len qua những vách đá, đổ thẳng ra đại dương. Chính sự hòa quyện này khiến Bãi Môn trở nên đặc biệt: hoang sơ nhưng không hề khô khan, ngọt lành nhưng cũng đầy phóng khoáng.

Điểm hấp dẫn nhất của Bãi Môn chính là khoảnh khắc bình minh. Chỉ cần dậy sớm, từ 4 giờ 30 đến 5 giờ sáng, đứng trên bãi cát hay leo lên hải đăng Mũi Điện, du khách sẽ được chiêm ngưỡng mặt trời từ từ nhô lên khỏi mặt biển, tỏa những tia sáng đầu tiên nhuộm hồng cả một vùng trời nước. Nhiều người ví von rằng, được đứng ở đây lúc ấy chẳng khác nào chạm tay vào buổi bình minh đầu tiên của Tổ quốc.

Bãi Môn khi nhìn từ trên cao, và khi đến gần (Ảnh Tuy Hoà Go)

Không phù hợp để tắm biển

Dù sở hữu cảnh quan đẹp, nhưng Bãi Môn lại không phải điểm đến thích hợp cho hoạt động tắm biển. Nhiều du khách từng phản ánh tại khu vực này có biển báo cấm tắm, nguyên nhân xuất phát từ địa hình và điều kiện tự nhiên phức tạp. Sóng ở đây lớn theo mùa, có nhiều đá ngầm, vùng nước xoáy bất ngờ. Bên cạnh đó, dịch vụ cứu hộ và an toàn bãi tắm chưa được đầu tư đồng bộ, khiến rủi ro cao hơn so với những bãi biển khác.

Thực tế, Bãi Môn được quy hoạch như một thắng cảnh để tham quan, chiêm ngưỡng và trải nghiệm thiên nhiên nhiều hơn là để bơi lội. Chính quyền địa phương và người dân bản địa cũng thường khuyên du khách nên hạn chế xuống nước, đặc biệt vào mùa biển động từ tháng 9 đến tháng 12.

Vậy nên, thay vì coi đây là nơi để tắm biển, du khách hãy đến Bãi Môn với tâm thế tìm về thiên nhiên nguyên sơ, chiêm ngưỡng cảnh quan và trải nghiệm những hoạt động ngoài trời khác an toàn, thú vị hơn.

Dù sở hữu làn nước trong xanh, thiên nhiên hoang sơ nhưng Bãi Môn không phù hợp để tắm biển (Ảnh IViVu)

Những trải nghiệm gợi ý cho du khách

Một trong những trải nghiệm được yêu thích nhất tại Bãi Môn chính là cắm trại qua đêm. Với khoảng không rộng thoáng, ít dịch vụ thương mại hóa, bãi biển này rất thích hợp để dựng lều, đốt lửa, ngắm trăng sao và lắng nghe tiếng sóng vỗ rì rào. Tuy nhiên, du khách nên chuẩn bị đầy đủ lương thực, nước uống và dụng cụ cần thiết, bởi khu vực này khá hoang sơ, ít hàng quán.

Ngoài ra, leo lên hải đăng Mũi Điện cũng là trải nghiệm không thể bỏ lỡ. Ngọn hải đăng nằm trên độ cao hơn 100 m so với mực nước biển, từ đây du khách có thể phóng tầm mắt ra toàn cảnh biển trời bao la, nhìn thấy Bãi Môn xanh biếc phía dưới và cảm nhận rõ nét vẻ đẹp “rừng – núi – biển” giao hòa.

Chinh phục hay check-in tại Hải đăng Mũi Điện là trải nghiệm nhất định phải thử (Ảnh ST)

Với những ai yêu thích khám phá, con suối nước ngọt chảy xuyên rừng, qua vách đá ra biển cũng là điểm đến thú vị. Nước suối trong lành, mát lạnh, đặc biệt vào mùa hè, có thể trở thành nơi dừng chân lý tưởng để thư giãn, chụp ảnh hay đơn giản là lắng nghe tiếng nước róc rách giữa thiên nhiên yên tĩnh.

Sau khi tham quan, nếu muốn nghỉ dưỡng tiện nghi hơn, du khách có thể lựa chọn các resort và homestay nằm gần khu vực Đông Hòa hay trung tâm Tuy Hòa, cách Bãi Môn khoảng 15 – 30km. Các khu nghỉ nổi bật có thể kể đến Stelia Beach Resort, Rosa Alba Resort hay các homestay ven biển ở Hòa Hiệp Trung. Đây là điểm dừng chân thuận tiện để tiếp tục hành trình khám phá Phú Yên – Đắk Lắk.

Lời khuyên cho hành trình đến Bãi Môn Thời điểm đẹp nhất: Mùa khô từ tháng 3 đến tháng 8, trời quang, biển lặng, thuận lợi cho việc ngắm cảnh và cắm trại. Chuẩn bị kỹ càng: Mang theo nước uống, đồ ăn nhẹ, kem chống nắng, giày leo núi nhẹ nếu muốn lên hải đăng. Lưu ý an toàn: Hạn chế tắm biển, tuân thủ biển báo tại khu vực; nên đi cùng nhóm bạn hoặc người dân địa phương để được hỗ trợ khi cần thiết.

Tác giả: Thu Phương

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn