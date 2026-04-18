Cảnh báo rủi ro phường hụi online

Dễ “sập bẫy” lãi cao

Người tham gia phường hụi phản ánh với phóng viên. (Ảnh: T.H)

Bà N.T.H (54 tuổi, trú xã Tân Kỳ) cho biết có quen biết bà H.T.Q. (36 tuổi) do cùng buôn bán. Khoảng hơn một năm trước, bà Q. mời bà tham gia các dây phường hụi. Tin tưởng người quen, bà H. đồng ý góp tiền.

Theo bà H., những người tham gia được kết nối qua một nhóm chat khoảng 300 thành viên do bà Q. lập, sau đó tách thành các nhóm nhỏ tương ứng từng dây hụi để đăng ký “ăn phường” và thực hiện việc đóng tiền. Theo quy ước, người nhận tiền trước sẽ phải đóng mức cao hơn cho những người nhận sau; mỗi dây được mở theo chu kỳ hàng tuần hoặc 10 ngày.

Bà H. cho biết đã tham gia tổng cộng 16 dây hụi do bà Q. đứng ra làm chủ.

Một dây hụi điển hình gồm 8 người, mỗi tuần góp 20 triệu đồng. Ngay tuần đầu, mỗi thành viên phải nộp thêm 10% gọi là “phế phường” cho chủ hụi. Vì vậy, người bốc đầu tiên không có lãi, trong khi chủ hụi thu về khoản “phế” tổng cộng 16 triệu đồng. Từ tuần thứ hai, những người đã bốc phải góp 22 triệu đồng mỗi kỳ, còn người chưa đến lượt vẫn đóng 20 triệu đồng. Cách vận hành này khiến người bốc sau cùng là người hưởng lãi cao nhất.

Các phường viên tham gia trong một nhóm chat do chủ phường tạo ra.

Theo cách tính đó, sau 8 tuần, người tham gia ở vị trí cuối như bà H. có thể nhận khoảng 12 triệu đồng tiền lãi. Tuy nhiên, ở một dây hụi, sau 7 tuần góp với số tiền 142 triệu đồng, khi gần đến lượt bốc phường thì bà H. nhận thông báo dừng hoạt động. Tại một dây khác trị giá 50 triệu đồng/ngày với 6 người, bà H. đã đóng 255 triệu đồng nhưng cũng rơi vào tình trạng tương tự. Tính chung, số tiền bà H. đã góp vào các dây hụi lên tới gần 1,8 tỷ đồng. Tuy nhiên, chủ hụi thông báo không còn khả năng chi trả, với lý do nhiều người đã “ăn phường” trước nhưng không tiếp tục đóng tiền.

Tương tự, chị L.T.H. (40 tuổi, trú xã Tân Kỳ) cho biết do tin tưởng bà Q. và bị hấp dẫn bởi mức lãi cao nên đã tham gia tới 14 dây hụi, với tổng số tiền đã góp gần 1 tỷ đồng. Giống trường hợp bà H., chị H. chọn vị trí bốc sau cùng để kỳ vọng hưởng lãi cao hơn, nhưng chưa đến lượt nhận tiền thì các dây hụi đã dừng hoạt động.

Rủi ro phường hụi online

Theo phản ánh, nhiều người tham gia phương hụi đã vét hết tài sản, thậm chí vay ngân hàng để nộp vào các dây phường hụi, nhưng khi chưa đến lượt "bốc phường" thì chủ phường bất ngờ tuyên bố dừng hoạt động, khiến hàng loạt người rơi vào cảnh thiệt hại nặng.

Nhiều người tập trung trước nơi ở của chủ phường hụi để mong lấy lại tiền. (Ảnh: T.H).

Sau khi việc dừng hoạt động được thông báo, nhiều người tham gia đã tìm đến nhà bà Q. để yêu cầu giải quyết. Tại đây, người gặp bà Q. thì được giải thích, nguyên nhân là do một số người nhận tiền trước bỏ hụi, không đóng tiếp nên không còn nguồn để chi trả cho những người sau.

Gần đây nhà bà Q. thường cửa đóng then cài, điện thoại không liên lạc được khiến nhiều người tham gia phường hụi thêm hoang mang, lo lắng và bức xúc.

Bà H. cũng cho hay, bà không biết rõ các thành viên khác trong dây, chỉ liên hệ qua tài khoản mạng xã hội. Mỗi lần chuyển tiền, bà đều chụp lại hóa đơn gửi vào nhóm, trong khi nhiều tài khoản khác chỉ nhắn ký hiệu mà không cung cấp chứng từ. Sau khi vụ việc xảy ra, bà nhận thấy dấu hiệu bất thường và nghi ngờ có thể tồn tại các tài khoản “ảo” do trong các nhóm phường có thể do chủ hụi tạo ra.

Sau khi phường dừng hoạt động, các phường viên ngồi lại với nhau mới phát hiện ra nhiều bất thường trong quá trình hoạt động. “Thú thật là cũng vì lãi suất cao, che mờ hết cả lý trí. Chứ nếu suy nghĩ kỹ, có thể hiểu với dây phường như thế, ai dại mà bốc phường đầu, để phải trả lãi cao cho những người bốc cuối như vậy. Chỉ có thể là tài khoản ảo”, một phường viên nhận định.

Sau khi chủ phương hụi thông báo dừng hoạt động, nhiều người đã làm đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng.

Liên quan đến vụ việc, ông Hoàng Đình Sơn, Chủ tịch UBND xã Tân Kỳ cho biết, ngay khi nắm thông tin, Đảng ủy và chính quyền địa phương đã có văn bản báo cáo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An, UBND tỉnh; đồng thời chỉ đạo Công an xã báo cáo Công an tỉnh để tiến hành xác minh, xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm, sớm ổn định tình hình.

Đến nay, Công an tỉnh Nghệ An đã vào cuộc. Số người tham gia cũng như tổng số tiền liên quan hiện chưa thể thống kê cụ thể, đang chờ kết quả xác minh. Về phía địa phương, công tác tuyên truyền cũng đang được đẩy mạnh nhằm giúp người dân nhận diện rủi ro, tránh phát sinh vụ việc tương tự.

Tác giả: Bá Thăng

Nguồn tin: Báo VOV