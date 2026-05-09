Cần tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân, mạo danh sĩ quan Quân đội để lừa đảo

Theo điều tra, đầu năm 2024, thông qua mối quan hệ xã hội, Liệt quen biết một cặp vợ chồng trú tại tỉnh Khánh Hòa. Qua trao đổi, Liệt biết hai người này đang có tranh chấp dân sự tài sản thừa kế có giá trị lớn nên đưa ra thông tin gian dối là sĩ quan Quân đội đang công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và có nhiều mối quan hệ có thể giúp họ thắng kiện, nhưng phải đưa tiền cho đối tượng để làm chi phí.

Đối tượng Liệt tại cơ quan Công an.

Tin tưởng, bị hại nhiều lần chuyển khoản cho Liệt tổng cộng hơn 250 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, Liệt không thực hiện đúng nội dung cam kết nên bị hại đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ trình báo.

Tại cơ quan Công an, Liệt khai nhận, do cần tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân nên đã lừa bị hại.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ thông báo, ai là bị hại hoặc có thông tin về hành vi phạm tội của Nguyễn Hoàng Liệt, đề nghị liên hệ điều tra viên Huỳnh Lê Tuấn Anh, số điện thoại 0971349319 để được hướng dẫn.

Tác giả: Văn Đức

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân