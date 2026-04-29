Khởi tố nữ bác sĩ lừa đảo hơn 200 triệu đồng

Kiểm sát viên làm việc với bị can Nguyễn Kiều Nhi để thực hiện thủ tục tố tụng về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" - Ảnh: Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Ngày 29-4, lãnh đạo Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Kiều Nhi (42 tuổi, trú xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy bà Nhi là bác sĩ có giấy phép hành nghề chuyên khoa răng - hàm - mặt, đăng ký làm bác sĩ chuyên môn kỹ thuật tại một phòng khám ở tỉnh Bắc Ninh.

Theo quy định, nữ bác sĩ này không được đứng tên chuyên môn cho cơ sở khám chữa bệnh khác.

Tuy nhiên từ ngày 22-1-2025 đến 21-3-2025, bà Nhi đưa ra thông tin gian dối rằng chưa đứng tên chuyên môn tại bất kỳ cơ sở nào, nhằm tạo niềm tin với các đơn vị có nhu cầu hợp tác.

Sau đó bà Nhi ký hợp đồng và nhận tiền từ một số công ty tại Đắk Lắk và các địa phương khác, rồi chiếm đoạt tổng cộng 205 triệu đồng.

Tác giả: Minh Phương

