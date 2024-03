Căn nhà bị sông Cầu 'nuốt chửng' sau khi sụt lún nghiêm trọng

Your browser does not support the video tag.

Sụt lún nhà dân ở ven sông Cầu.

Theo clip ghi lại, một ngôi nhà cấp 4 nằm sát bên bờ sông có dấu hiệu sụt lún nghiêm trọng. Sau đó ít phút, dòng sông đã hoàn toàn “nuốt chửng” căn nhà nói trên và được người dân dùng điện thoại ghi lại. Sự việc này xảy ra ở phường Vạn An, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Sau khi clip được đăng tải đã lập tức thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Nhiều người bày tỏ sự sợ hãi, bất an nếu ở trong những căn nhà gần sông.

Liên quan đến vụ việc, tối cùng ngày, một lãnh đạo UBND phường Vạn An xác nhận, sự việc theo clip ghi lại xảy ra vào khoảng 14h30 chiều cùng ngày tại khu Vạn Phúc, phường Vạn An.

Theo vị này, sự việc nói trên không có thiệt hại về người, chính quyền và các cơ quan chức năng địa phương đã sớm nắm bắt tình hình, đồng thời triển khai phương án di dời người và tài sản của 3 hộ dân gần khu vực xác định sụt lún.

Căn nhà cấp 4 bị dòng sông "nuốt chửng" hoàn toàn khiến nhiều người không khỏi hoảng hốt.

“Ngày 7/3, khu vực này đã bị sụt lún khoảng 50m, có 3 hộ dân có dấu hiệu sụt lún nên chúng tôi đã huy động lực lượng di dời người và tài sản đi nơi khác. Đến chiều 14/3, 1 trong 3 căn nhà đã sụt lún hoàn toàn xuống lòng sông Cầu”, vị lãnh đạo này cho hay.

Thông tin về tình trạng sụt lún ven bờ sông Cầu, vị lãnh đạo UBND phường Vạn An chia sẻ ngoài 3 hộ dân nói trên, chính quyền địa phương cũng đã di chuyển 7 hộ dân khác tới nơi an toàn.

Bước đầu, chính quyền và các lực lượng chức năng đã tập trung ứng cứu, hỗ trợ các hộ dân nằm trong diện nhà có nguy cơ sụt lún chỗ ăn, ở, mua sắm vật dụng sinh hoạt để tạm thời ổn định cuộc sống.

