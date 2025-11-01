Cận cảnh Maserati GranCabrio Folgore tại Việt Nam, hơn 13 tỷ đồng

Phần đầu xe của Maserati GranCabrio Folgore được trang bị lưới tản nhiệt rộng và đặt thấp, trong khi đèn pha vuốt ngược. So với bản náy xăng, xe được thay đổi một số chi tiết nhằm tối ưu hóa về mặt khí động học. Điển hình như phần cản trước được làm mới lại trông mềm mại hơn, khe hút gió đặt 2 bên cũng đã được thu nhỏ lại.