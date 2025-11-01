Cận cảnh Maserati GranCabrio Folgore tại Việt Nam, hơn 13 tỷ đồng

Maserati GranCabrio Folgore vừa chính thức ra mắt tại Việt Nam là mẫu xe mui trần thuần điện đầu tiên trong phân khúc xe sang toàn cầu. Đây được coi là phiên bản mui trần của mẫu coupe GranTurismo Folgore hiện hành, khi nó gần như thừa hưởng mọi tinh hoa từ "người anh em" của mình.
GranCabrio Folgore vẫn mang “kiểu dáng” GT đặc trưng với phần đầu xe được kéo dài, mui xe vuốt sâu về phía sau mượt mà còn phần đuôi thì tương đối ngắn. Xe sở hữu thông số D x R x C lần lượt 4.960 x 2.113 x 1.382 (mm), chiều dài trục cơ sở 2.929mm. Mâm xe trước kích thước 20 inch và mâm sau 21 inch.
Phần đầu xe của Maserati GranCabrio Folgore được trang bị lưới tản nhiệt rộng và đặt thấp, trong khi đèn pha vuốt ngược. So với bản náy xăng, xe được thay đổi một số chi tiết nhằm tối ưu hóa về mặt khí động học. Điển hình như phần cản trước được làm mới lại trông mềm mại hơn, khe hút gió đặt 2 bên cũng đã được thu nhỏ lại.
Điểm nổi bật trong thiết kế của Maserati GranCabrio Folgore nằm ở hệ thống mui mềm có thể đóng/mở trong 14–16 giây ngay cả khi xe đang di chuyển ở tốc độ lên đến 50 km/h. Người dùng có thể lựa chọn nhiều màu sắc mui khác nhau, khẳng định cá tính riêng và phong cách sống phóng khoáng.
Di chuyển ra phía sau, Maserati GranCabrio Folgore có phần đuôi được làm khá tròn trịa, nuột nà khi loại bỏ đi ống xả bên dưới. Vị trí cắm sạc của mẫu xe thể thao mui trần này được bố trí bên dưới đèn hậu, thiết kế này khá hiếm trên thị trường.
Dù là xe điện, Maserati vẫn duy trì “chất riêng” của mình thông qua âm thanh động cơ đặc trưng, được tạo nên nhờ công nghệ âm thanh tiên tiến từ Maserati Innovation Lab. Đây là sự kết hợp hài hòa giữa yếu tố cảm xúc và công nghệ, mang lại cho người lái cảm giác phấn khích như đang cầm lái một siêu xe động cơ đốt trong.
GranCabrio Folgore được phát triển trên nền tảng điện 800V, ứng dụng các giải pháp kỹ thuật tiên tiến từ đường đua Formula E. Công nghệ này mang đến khả năng vận hành vượt trội, đồng thời vẫn giữ trọn sự mượt mà và tinh tế đặc trưng của Maserati.
Mẫu xe điện hạng sang mui trần này được trang bị khối động cơ với 3 motor điện, gồm 1 motor ở trục trước và 2 motor ở trục sau. Thiết lập này giúp chiếc xe có được hệ truyền động 4 bánh. Hệ truyền động này cho tổng công suất 751 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.350 Nm.
Cung cấp năng lượng cho động cơ là bộ pin 92,5 kWh. Xe có 4 chế độ lái gồm GT, Sport, Corsa và Max Range. Nhờ công suất ấn tượng, GranCabrio có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 2,8 giây và đạt tốc độ tối đa 290 km/h. Quan trọng hơn, mẫu xe này dự kiến sẽ có phạm vi hoạt động theo WLTP lên đến 447 km.
GranCabrio Folgore sử dụng pin dung lượng 92,5 kWh, hỗ trợ sạc nhanh 400V DC, 150kW từ 20-80% chỉ trong 20 phút. Với công nghệ này, Maserati mang đến cho khách hàng sự tiện lợi tối đa, giúp hành trình trở nên liền mạch và không gián đoạn.
Xe có các tính năng hỗ trợ lái nâng cao như: Cruise Control và Hệ thống hỗ trợ lái ADAS cấp độ 2 (bao gồm phanh khẩn cấp tự động, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo điểm mù, nhận diện biển báo và kiểm soát hành trình chủ động). Camera 360 độ, cảm biến đỗ xe trước sau, phanh tự động khi lùi. Hệ thống cảnh báo mất tập trung, nhận diện người đi bộ và người đi xe đạp.
Mức giá xe Maserati GranCabrio Folgore bán ra chính hãng tại Việt Nam khởi điểm là 13,314 tỷ đồng. Theo đại diện Maserati Việt Nam cho biết, việc giới thiệu Grecale Folgore và GranCabrio Folgore nằm trong kế hoạch mở rộng hệ sinh thái xe điện cao cấp, bao gồm xây dựng hạ tầng sạc, dịch vụ hậu mãi chuyên biệt và nhiều giải pháp hỗ trợ trải nghiệm người dùng...
Tác giả: Tâm Võ
Nguồn tin: kienthuc.net.vn