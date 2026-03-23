Cận cảnh biệt phủ trăm tỷ nghệ sĩ Hoàng Mập rao bán

Mới đây trên trang cá nhân, Hoàng Mập bày tỏ sự bức xúc khi phát hiện một tài khoản mạng xã hội đăng tải thông tin nam nghệ sĩ bán gấp biệt phủ vì vỡ nợ, trốn đi xa. Ảnh: FB Hoàng Minh Bùi
Danh hài Hoàng Mập thẳng thắn lên tiếng, cho rằng việc đưa tin thiếu kiểm chứng là hành động thiếu trách nhiệm. Ảnh: FB Hoàng Minh Bùi
Diễn viên Hoàng Mập cũng chia sẻ mong muốn chuyển nhượng lại căn nhà tâm huyết cho chủ mới có “duyên”. Ảnh: FB Hoàng Minh Bùi
Căn nhà cổ tại Đồng Nai lưu giữ một phần ký ức nghề nghiệp đặc biệt của Hoàng Mập. Ảnh: FB Hoàng Minh Bùi
Tại đây, nam nghệ sĩ đã bấm máy hơn 10 bộ phim như: Nhà ông Hoàng có ma, Nhà ông Hoàng có vàng, Ngôi nhà hạnh phúc... Ảnh: FB Hoàng Minh Bùi
Biệt phủ của Hoàng Mập xây dựng theo lối kiến trúc cổ dạng tam hợp viện. Ảnh: FB Hoàng Minh Bùi
Ngôi nhà chính là căn nhà cổ hơn 100 năm tuổi ở Nam Định, được anh vận chuyển vào Nam và mời thợ miền Bắc trực tiếp thi công, lắp dựng. Ảnh: FB Hoàng Minh Bùi
Toàn bộ nội thất trong nhà như sập, tủ, giường, bàn ghế, bình hoa, lư hương... đều là đồ cổ quý hiếm do Hoàng Mập sưu tầm nhiều năm, tổng giá trị lên tới vài chục tỷ đồng. Ảnh: FB Hoàng Minh Bùi
Riêng chiếc giường ngủ từng được anh tiết lộ có giá khoảng 2,3 tỷ đồng. Ảnh: FB Hoàng Minh Bùi
Hồ cá koi trong khuôn viên tiêu tốn khoảng 5 tỷ đồng với cá nhập từ Nhật Bản. Ảnh: FB Hoàng Minh Bùi
Căn biệt thự cổ được Hoàng Mập xây dựng trong suốt 3 năm, là tâm huyết và công sức của cả đại gia đình, từ khâu thiết kế, thi công đến việc tự tay trồng từng cành cây, ngọn cỏ. Ảnh: FB Hoàng Minh Bùi
Theo chia sẻ từ nam nghệ sĩ, việc rao bán nhà cổ xuất phát từ nhu cầu thay đổi nơi sinh sống, khi nam diễn viên dự định chuyển lên Lâm Đồng để thuận tiện cho công việc và cuộc sống, không liên quan đến các tin đồn tiêu cực như “vỡ nợ” hay “trốn đi xa” lan truyền trên mạng xã hội. Ảnh: FB Hoàng Minh Bùi
Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)
