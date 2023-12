Đỉnh Mẫu Sơn lạnh 1,2 độ C

Không khí lạnh đã khiến nhiệt độ trên đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn) xuống 1,2 độ C

Không khí lạnh mạnh tràn về khiến đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn) lúc 7 giờ sáng nay nhiệt độ giảm xuống chỉ còn 1,2 độ C, nền nhiệt thấp nhất từ đầu mùa đông năm nay.

Sáng sớm nay 17-12, không khí lạnh mạnh đã ảnh hưởng đến phía Tây Bắc Bộ và hầu hết Trung Trung Bộ, ở vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Tiếp theo là các vùng núi cao như Đồng Văn (Hà Giang) 5,8 độ C; Trùng Khánh (Cao Bằng) 6,5 độ C; Ngân Sơn (Bắc Kạn) 7,8 độ c; Sa Pa (Lào Cai) 7,7 độ C; Mộc Châu (Sơn La) 8,4 độ C, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 9,5 độ C; Móng Cái (Quảng Ninh) 11 độ C.

Ở TP Hà Nội, tại 5 trạm đo khí tượng: Ba Vì, Sơn Tây, Láng, Hoài Đức, Hà Đông, đều có nền nhiệt dưới 13 độ C.

Các tỉnh miền Trung từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng cùng chịu ảnh hưởng của không khí lạnh. Nhiệt độ tăng dần từ Bắc vào Nam. Huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa sáng nay 12,5 độ C, thấp nhất miền Trung.

Dự báo, trong ngày 17-12, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến những nơi khác ở Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, giật cấp 6-7.

Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng sớm ở trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 11-14 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 7-10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C; khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên-Huế phổ biến 15-18 độ C.

Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, vùng núi Bắc Bộ rét hại. Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên-Huế trời rét. Vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá. Cảnh báo hiện tượng rét đậm, rét hại này có thể kéo dài sau ngày 20-12.

Không khí lạnh khiến Trung Bộ mưa to

Trên biển, ở vịnh Bắc Bộ ngày có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-4 m, biển động; đêm gió giảm dần. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 4-6 m, biển động mạnh.

Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và khu vực Giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5 m, biển động mạnh.

Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-4 m, biển động.

Hiện nay ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ đã có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to; riêng khu vực các tỉnh từ Quảng Trị đến Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to.

Dự báo ngày và đêm 17-12, khu vực Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 40-80 mm, có nơi trên 120 mm. Từ ngày 18-12, mưa lớn có xu hướng giảm dần.

Tác giả: Văn Duẩn

Nguồn tin: Báo Người lao động