Cán bộ Công an Thanh Hóa trả lại 100 triệu đồng do người dân chuyển khoản nhầm

Thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, vào chiều 11/4, Trung tá Lê Thị Ngà, Phó Giám đốc Nhà nghỉ dưỡng Hương Thanh (Phòng Hậu cần, Công an tỉnh Thanh Hóa) bất ngờ nhận được số tiền 100 triệu đồng chuyển vào tài khoản cá nhân.

Nhận định đây có thể là trường hợp chuyển khoản nhầm, Trung tá Lê Thị Ngà đã kịp thời báo cáo lãnh đạo Phòng Hậu cần để xin ý kiến chỉ đạo xác minh, xử lý theo quy định.

Trước số tiền lớn nhận được, Trung tá Lê Thị Ngà đã chủ động rà soát toàn bộ các mối quan hệ và giao dịch kinh tế của bản thân cũng như gia đình. Qua đó, xác định không có bất kỳ liên hệ nào với người chuyển tiền.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo đơn vị, Nhà nghỉ dưỡng Hương Thanh được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương tiến hành xác minh.

Với tinh thần trách nhiệm và khẩn trương, thông tin về người chuyển khoản nhầm nhanh chóng được xác định là chị N.T.N.A, trú tại số 100 đường Trịnh Tùng, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa. Do sơ suất trong quá trình giao dịch, chị đã chuyển nhầm số tiền 100 triệu đồng vào tài khoản của Trung tá Lê Thị Ngà.

Trên cơ sở kết quả xác minh, đại diện Nhà nghỉ dưỡng Hương Thanh cùng Trung tá Lê Thị Ngà đã trực tiếp đến gia đình chị N.T.N.A để trao trả đầy đủ số tiền nêu trên.

Hành động trung thực, trách nhiệm của tập thể cán bộ, chiến sỹ Nhà nghỉ dưỡng Hương Thanh, đặc biệt là cá nhân Trung tá Lê Thị Ngà thể hiện rõ phẩm chất đạo đức, bản lĩnh của người chiến sỹ Công an nhân dân.

Đây cũng là minh chứng sinh động cho việc thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Kỷ luật nhất-Trung thành nhất-Gần dân nhất” trong lực lượng Công an Thanh Hóa, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong xã hội./.

Tác giả: Khiếu Tư

Nguồn tin: vietnamplus.vn