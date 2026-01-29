Campuchia: Trùm lừa đảo Chen Zhi bị tước quốc tịch và trục xuất là đúng luật

Campuchia khẳng định việc ông Chen Zhi bị trục xuất về Trung Quốc là đúng luật - Ảnh: CCTV

“Quyết định trục xuất ông Chen Zhi về Trung Quốc - quốc gia nguyên quán của ông ấy - là hoàn toàn phù hợp với pháp luật, cũng như các cam kết của Campuchia về tương trợ tư pháp và hợp tác pháp lý”, báo Khmer Times ngày 28-1 dẫn tuyên bố từ Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia.

Bên cạnh đó, cơ quan này cũng khẳng định việc tước quốc tịch Campuchia của ông Chen Zhi được đưa ra dựa trên pháp luật hiện hành.

“Biện pháp này được tiến hành trên cơ sở tuân thủ nghiêm ngặt Luật Quốc tịch sửa đổi (ban hành ngày 5-9-2025), cụ thể là khoản 4 điều 29, và Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Quốc tịch (ban hành ngày 1-12-2025), tại khoản 4 điều 52.

Theo hai điều khoản này, quốc tịch Khmer của một công dân nhập tịch sẽ bị thu hồi nếu người đó bị phát hiện đã có được quốc tịch thông qua hành vi làm giả, hoặc cung cấp thông tin sai sự thật trong quá trình nộp hồ sơ”, cơ quan này nêu trong tuyên bố.

Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia nêu rõ việc trục xuất và tước quốc tịch của ông Chen Zhi “thể hiện trách nhiệm của Campuchia trong việc tuân thủ pháp luật trong nước, đồng thời đóng góp vào nỗ lực quốc tế nhằm chống tội phạm xuyên quốc gia”.

“Việc trục xuất là một quyết định mang tính chủ quyền, được đưa ra sau khi phát hiện quốc tịch đã được cấp không đúng quy định. Điều này cho thấy cam kết của Chính phủ Campuchia đối với nguyên tắc thượng tôn pháp luật”, cơ quan này nhấn mạnh.

Ông Chheng Kimlong - Chủ tịch Viện Asian Vision Institute - đánh giá Campuchia đã thực thi pháp luật một cách “thận trọng”, “có chủ đích” và “không mang tính tùy tiện”.

Trước đó, Ngoại trưởng Campuchia Prak Sokhonn nói với Hãng tin Reuters rằng kết quả rà soát của cơ quan chức năng về quốc tịch của ông Chen Zhi cho thấy việc nhập tịch “không được thực hiện đúng theo quy định pháp luật”.

Tác giả: Khánh Quỳnh

Nguồn tin: tuoitre.vn