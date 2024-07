Tai nạn trên cao tốc khiến 3 người chết, 2 người bị thương

Xã hội

Chiều 14/7, Ban An toàn giao thông tỉnh Tiền Giang cho biết, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Tiền Giang đang phối hợp với Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 7, Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông thuộc Bộ Công an điều tra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người chết trên tuyến cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận thuộc địa bàn tỉnh Tiền Giang.