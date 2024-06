"Cam check" nhan sắc đời thường bạn gái tin đồn của Văn Thanh, có khác xa ảnh sống ảo tự đăng?

Your browser does not support the video tag.

Bạn gái Văn Thanh xuất hiện trên khán đài cổ vũ tuyển Việt Nam (Video: Team sự kiện)

Tối ngày 6/6, nàng WAF Trần Bích Hạnh - cô nàng có nhiều "hint" được cho là bạn gái của hậu vệ Vũ Văn Thanh xuất hiện trên sân Mỹ Đình.

Bích hạnh diện áo sát nách màu trắng nổi giữa đám đông trên khán đài. Ngay lập tức hotgirl phòng gym này đã lọt ống kính của giới truyền thông.

Trần Bích Hạnh (áo trắng) trên khán đài (Ảnh: TX)

Cô nàng sở hữu làn da trắng sáng (Ảnh: TX)

Nhan sắc Bích Hạnh qua ống kính của truyền thông (Ảnh: TX)

Trên trang cá nhân, cô nàng cũng đăng ảnh "check-in" tại sân Mỹ Đình. Có thể dễ dàng nhận thấy ảnh tự đăng sẽ đẹp hơn rất nhiều so với ảnh bị camera "tóm dính". Đường nét gương mặt trong bức ảnh tự đăng trông thanh thoát và hài hoà hơn. Nhưng nhìn chung hai ảnh không có sự khác biệt quá lớn.

Ảnh Bích Hạnh tự đăng (Ảnh: FBNV)

Cô nàng mặc áo khoe trọn xương quai xanh (Ảnh: FBNV)

Trần Bích Hạnh sinh năm 1993, cô nàng được mệnh danh là "nữ thần phòng gym" khi sở hữu một body cực phẩm, tỷ lệ cơ thể hoàn hảo. Cô nàng còn sở hữu hơn 600.000 lượt follow trên instagram và hơn 160.000 người theo dõi trên Facebook.

Cô nàng vướng tin đồn hẹn hò với hậu vệ Văn Thanh từ đầu năm 2024. Bích Hạnh bị bắt trọn khoảnh khắc lái xe sang đến đón chàng cầu thủ sau trận đấu. Không những thế, cô còn tự đăng một đoạn trò chuyện rất vui vẻ với nửa kia của mình.

Tác giả: Hải Đăng - Thanh Hà

Nguồn tin: Phụ nữ Mới