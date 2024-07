Cãi rồi xô xát, người phụ nữ đổ a-xít khi chồng đang ngủ

Ngày 11-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Liên (57 tuổi, ngụ tại thôn Phương An 2, xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ) về tội giết người.

Đối tượng Nguyễn Thị Liên. Ảnh: Diệu Thúy

Trước đó, vào tối ngày 5-7, Công an huyện Cam Lộ tiếp nhận tin báo về nghi án giết người xảy ra tại thôn Phương An 2, xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ.

Theo đó, do mâu thuẫn trong gia đình nên bà Nguyễn Thị Liên xảy ra cãi vã dẫn đến xô xát với chồng là ông Nguyễn Mạnh T. (60 tuổi). Vụ việc được nhiều người hàng xóm phát hiện và can ngăn.

Tuy nhiên, khoảng 0 giờ 10 phút ngày 5-7, do còn tức giận nên bà Liên lấy a-xít đổ vào người ông T. khi ông đang nằm ngủ trên giường.

Dù được người dân phát hiện, đưa đi cấp cứu nhưng ông T. tử vong vào ngày 10-7 do các vết thương quá nặng.

Tác giả: Đ.Nghĩa

Nguồn tin: Báo Người Lao Động