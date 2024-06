Mâu thuẫn khi say rượu, chú rể giết cháu rồi phân xác phi tang

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Lục Ngạn đã phối hợp cùng nhiều phòng ban nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Giang khẩn trương tiếp cận hiện trường để điều tra, làm rõ. Mở rộng phạm vi tìm kiếm, cơ quan chức năng tiếp tục phát hiện phát hiện ra nhiều bộ phận người đựng trong bao tải trôi nổi dưới suối. Xác định đây là vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng, lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Giang đã tới hiện trường để trực tiếp chỉ đạo công tác điều tra. (Ảnh minh họa, nguồn internet)