Cãi nhau với vợ, tài xế Mercedes-Benz lao vào 8 chiếc ô tô khác, lúc xuống xe thì bật khóc

Mới đây, một tài xế xe Mercedes-Benz tại Thái Lan đã liên tiếp đâm vào 8 phương tiện trên đường thuộc quận Wang Thong Lang của thủ đô Bangkok và gây ra cảnh tượng hỗn loạn hiếm thấy tại đây, khiến nhiều người đi đường chứng kiến trong sự hốt hoảng.

Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng 5 giờ chiều thứ Hai, 29/6 vừa qua. Tài xế khai rằng mình đã mất kiểm soát bản thân sau khi cãi vã với vợ. Nhiều hình ảnh và video về hiện trường vụ việc đã được chia sẻ trên mạng xã hội Thái Lan.

Cãi nhau với vợ, tài xế ô tô khiến cả con phố náo loạn

Một trong số các video, do người dùng Facebook Nannicha Sathaworn đăng tải, ghi lại cảnh chiếc Mercedes-Benz mới toanh đâm vào đuôi một chiếc SUV rồi tiếp tục đẩy chiếc xe này về phía trước. Sau cú va chạm ban đầu, tài xế vẫn không hề dừng lại cũng như có động thái xin lỗi tài xế đối phương. Chiếc Mercedes-Benz tiếp tục đẩy chiếc SUV đi dọc con đường, khiến người lái chiếc SUV này (một người không liên quan đến vụ việc) phải bước ra khỏi xe để xem xét tình hình.

Sau khi gây tai nạn, tài xế Mercedes-Benz vẫn không dừng lại, tiếp tục đẩy chiếc SUV về phía trước.

Sau đó, chiếc Mercedes-Benz lại lao tới, gây hoảng sợ cho tài xế chiếc SUV và những người chứng kiến xung quanh. Tài xế chiếc SUV vội quay lại xe ngay khi chiếc Mercedes-Benz tăng tốc và đâm tiếp vào các phương tiện khác ở phía trước trong sự la hét của những người chứng kiến. Cuối cùng, chiếc SUV này tiếp tục bị đâm vào phần đuôi xe cho đến khi nó quay lại theo hướng ngược chiều, còn chiếc Mercedes-Benz vẫn chưa dừng lại.

Tình trạng tan hoang của chiếc Mercedes-Benz sau khi liên tiếp đâm vào các xe khác.

Lời khai của tài xế

Theo lời kể của một nhân chứng là Ridwan – nam nhân viên giao hàng 36 tuổi, có tổng cộng tám phương tiện liên quan đến vụ va chạm. Anh Ridwan chia sẻ với đài Channel 7 rằng may mắn vụ việc chưa để lại hậu quả nặng nề và chỉ có hai người bị thương nhẹ, tuy nhiên nó đã khiến cho nhiều người hoảng sợ trước hành động mất kiểm soát của tài xế chiếc Mercedes-Benz.

Hình ảnh những chiếc xe bị đâm chồm lên nhau tại hiện trường.

Tại hiện trường, có thể thấy nhiều chiếc ô tô đã bị ảnh hưởng, thậm chí một chiếc xe bán tải màu đen còn bị đâm ở tình trạng kẹt cứng, bánh sau bị nhấc khỏi mặt đất. Chiếc Mercedes-Benz mới cứng nhưng phần đầu đã bị hư hỏng nặng, cản trước bung ra, đèn cũng vỡ nát toàn bộ. Nếu như vụ đâm xe này xảy ra trên cao tốc - nơi các phương tiện thường đi với tốc độ cao thì có lẽ hậu quả còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Do đó, hành vi không thể kiểm soát tâm trạng của tài xế Mercedes-Benz dẫn đến việc lái xe nguy hiểm như trên là không thể chấp nhận được.

Các sĩ quan thuộc Đồn Cảnh sát Wang Thong Lang đã lập tức được điều động đến hiện trường. Trong lúc chờ cảnh sát, Ridwan cho biết anh đã trò chuyện với người lái chiếc Mercedes-Benz – một người đàn ông khoảng 30 tuổi.

Tài xế chiếc Mercedes-Benz đã bị cảnh sát bắt giữ để phục vụ điều tra.

Người này trông rất hoảng loạn, run rẩy và bật khóc. Theo thông tin, tài xế này cho biết mình vừa cãi vã qua điện thoại với vợ và bị mất kiểm soát cảm xúc, dẫn đến vụ tai nạn. Sau đó, cảnh sát đã có mặt tại hiện trường và đưa tài xế xe Mercedes-Benz về đồn. Các phương tiện liên quan cũng được đưa về đồn cảnh sát để phục vụ công tác điều tra.Cảnh sát đã tiến hành kiểm tra nồng độ cồn và thu được kết quả âm tính.

Họ cũng cho biết không ghi nhận thông tin nào về việc tài xế từng điều trị các vấn đề sức khỏe tâm thần. Tài xế khẳng định vụ tai nạn xảy ra do tâm trạng bất ổn sau cuộc cãi vã với vợ. Anh ta cam kết sẽ bồi thường cho những người bị ảnh hưởng.

Theo đài Channel 7, cảnh sát đã buộc tội tài xế về hành vi lái xe thiếu thận trọng, gây thương tích và thiệt hại về tài sản. Theo luật pháp Thái Lan, hành vi vi phạm này có thể bị phạt tù lên đến một tháng, phạt tiền tối đa 10.000 baht (khoảng 8 triệu VNĐ), hoặc cả hai hình phạt trên.

Tác giả: Gia Linh

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn