Cái kết cho băng nhóm 'siêu trộm chó' ở xứ Nghệ

Ngày 29/12, TAND tỉnh nghệ An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự đối với Nguyễn Đình Phong, SN 1992; Nguyễn Đình Quỳnh, SN 1987; Vương Văn Hồng, SN 1986 và Đoàn Chí Linh, SN 1986, cùng trú tại Tp.Vinh, tỉnh Nghệ An về tội Trộm cắp tài sản. Ngoài ra, Phong còn bị truy tố về tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng thời gian đầu tháng 6/2022, Nguyễn Đình Phong, Vương Văn Hồng, Nguyễn Đình Quỳnh, Đoàn Chí Linh cùng rủ nhau đi trộm chó ở tỉnh Hà Tĩnh để về làm thịt ăn. Để phục vụ việc trộm, Phong đã tự chuẩn bị một số công cụ phương tiện như súng bắn điện tự chế, kích điện, băng dính… để đi trộm chó. Tuy nhiên, phi vụ này không thành công.

Các bị cáo Quỳnh, Phong, Hồng và Linh tại phiên tòa.

Ngày 19/7, cả 4 bàn bạc và phân công nhiệm vụ đi trộm chó. Theo đó, Phong và Quỳnh là người trực tiếp đi trộm chó, Hồng và Linh điều khiển xe ô tô đi sau để thu gom chó. Khi trộm được chó thì Phong hoặc Quỳnh gọi điện thoại cho Hồng hoặc Linh để hẹn địa điểm lấy chó. Hồng và Linh điều khiển xe ô tô đến địa điểm hẹn để lấy chó cho vào lồng sắt đã chuẩn bị sẵn trên xe ô tô. Nếu trộm được chó thì sẽ đưa về ki ốt số 13 của Hồng tại chợ đầu mối Vinh. Sau đó, Hồng cân chó, thu mua lại của Phong và Quỳnh để làm thịt bán.

Vào đêm 19/7, Nguyễn Đình Phong, Nguyễn Đình Quỳnh, Vương Văn Hồng và Đoàn Chí Linh đã thực hiện trộm cắp được 14 con chó trên địa bàn huyện Thanh Chương và Tp.Vinh, tỉnh Nghệ An. Sau khi trộm về, Hồng nhốt tất cả vào lồng sắt rồi bê vào ki ốt nhà Hồng. Quá trình đang bê lồng thứ hai vào thì bị lực lượng Công an phát hiện, lập biên bản sự việc. Tổng giá trị 14 con chó các bị can chiếm đoạt là 17,5 triệu đồng.

Cơ quan Công an tiến hành khảm xét chỗ các đối tượng, phát hiện 1 khẩu súng và 5 viên đạn ở nhà Vương Văn Hồng. Đây là số súng đạn Phong mua ở huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh của một người đàn ông không rõ lai lịch với giá 3 triệu đồng. Phong đã đưa súng đạn sang để nhà Hồng.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Đình Phong 24 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản, 12 tháng Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, tổng hình phạt mà Phong phải chịu là 3 năm tù; Vương Văn Hồng 24 tháng; Nguyễn Đình Quỳnh 7 tháng tù giam và Đoàn Chí Linh 7 tháng tù treo về tội Trộm cắp tài sản.

