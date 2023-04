Cái chết tức tưởi của người chồng trên đường vắng lộ cô vợ quái ác

Theo hồ sơ vụ án, ngày 20/1/2021, Công an huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu nhận được tin báo về việc người dân ở xã Mù San phát hiện một thi thể nam giới khoảng gần 40 tuổi. Hiện trường phát hiện là con đường vắng vẻ thuộc bản Lùng Than. Khi khám nghiệm, Công an tỉnh Lai Châu nhận thấy phần lớn khuôn mặt đã biến dạng. Những vết thương được gây ra bởi vật tày, cứng.