Cái chết thương tâm của người phụ nữ độc thân vào sáng mùng 1 Tết

Đúng như dự đoán, kết quả giải phẫu cho thấy bà L. chết do tác động ngoại lực, cơ thể có nhiều vết thương, tuy nhiên chưa thể xác định được loại hung khí. Đến đây, công an đã có thể kết luận đó là một vụ án mạng. Bà L. sống độc thân, không lập gia đình cũng không có con cái. Gia cảnh nạn nhân rất vất vả, mọi sinh hoạt đều do các anh chị em trong nhà giúp đỡ. (Ảnh minh họa, nguồn internet)