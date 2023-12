Nguyên nhân gửi tiết kiệm online bị mất tiền

Gửi tiết kiệm online ngày càng được nhiều người lựa chọn bởi mang đến nhiều tiện ích như không phải tới ngân hàng; có thể gửi tiết kiệm vào bất cứ thời điểm nào trong ngày...

Việc gửi tiết kiệm online khá an toàn bởi hệ thống bảo mật của ngân hàng rất chặt chẽ, đạt chuẩn công nghệ quốc tế với nhiều lớp bảo vệ. Tuy nhiên, vẫn có một số ít trường hợp bị mất tiền khi gửi tiết kiệm online. Nguyên nhân chủ yếu như sau:

Người dùng bị lộ thông tin đăng nhập tài khoản

Không ít khách hàng có thói quen lưu lại mật khẩu ngân hàng và toàn bộ thông tin cá nhân trong điện thoại hoặc trong đoạn tin nhắn với chính mình...Điều này tạo lỗ hổng cho kẻ gian có thể đánh cắp thông tin bằng cách hack tài khoản, điện thoại...

Nhấn vào đường link giả mạo

Đối tượng lừa đảo thường gửi các đường link lạ có nhiễm vi rút để “câu dẫn” người dùng. Nếu khách hàng bấm vào đường link này, kẻ gian sẽ tấn công và truy cập vào tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Cách xử lý khi bị mất tiền gửi tiết kiệm online

Nếu không may bị mất tiền khi gửi tiết kiệm online, người dùng cần thực hiện khiếu nại với ngân hàng hoặc cơ quan chức năng có thẩm quyền:

Liên hệ với ngân hàng

Khi bị mất tiền gửi tiết kiệm online cần liên hệ với ngân hàng hoặc cơ quan công an. (Ảnh minh họa)

Khi xảy ra sự cố, khách hàng cần liên hệ ngay với ngân hàng để được hỗ trợ nhanh nhất. Đồng thời, người gửi cần cung cấp cho ngân hàng bằng chứng chứng minh bản thân bị lừa đảo bằng cách: lưu trữ bản gốc và in ra bản sao các thông tin liên lạc với kẻ lừa đảo như tin nhắn SMS, tin nhắn trên ứng dụng mạng xã hội, email, thư từ, ghi âm cuộc gọi (nếu có). Nếu có biên lai hoặc chứng từ giao dịch, cần phải lưu trữ bản gốc và in ra một bản sao để gửi về cho ngân hàng.

Sau khi nhận được thông tin, ngân hàng sẽ tiến hành kiểm tra và truy xuất thông tin giao dịch lừa đảo. Lúc này, khách hàng cần phối hợp với ngân hàng, sẵn sàng trả lời các câu hỏi từ phía ngân hàng, cung cấp thêm các bằng chứng, giấy tờ mà ngân hàng yêu cầu để phục vụ việc điều tra.

Liên hệ với cơ quan công an

Ngoài ngân hàng, khách hàng cũng cần trình báo sự việc cho công an để các cơ quan chức năng có thể lập hồ sơ và thụ lý nhanh chóng vụ việc. Khách hàng cần cung cấp các bản sao in thông tin tương tác, liên lạc, giao dịch với kẻ lừa đảo để cơ quan công an đẩy nhanh tiến độ điều tra.

Như vậy, dù tình huống mất tiền gửi tiết kiệm online rất hiếm khi xảy ra nhưng để phòng ngừa những tình huống không mong muốn, khách hàng nên bảo mật tốt thông tin tài khoản, nên chọn gửi tiết kiệm online ở các ngân hàng lớn, uy tín.

Tác giả: BẰNG LĂNG (tổng hợp)

Nguồn tin: vtc.vn