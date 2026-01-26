Các nàng dâu hào môn Việt sở hữu bao nhiêu 'tài sản' nhà chồng?

Á hậu Phương Nhi tại lễ cưới cùng doanh nhân Phạm Nhật Minh Hoàng (con trai thứ 2 tỷ phú Phạm Nhật Vượng). Ảnh: FBNV/Louis Wu.

Mới đây, Á hậu Nguyễn Phương Nhi và doanh nhân Phạm Nhật Minh Hoàng - con trai thứ 2 của tỷ phú Phạm Nhật Vượng - đã tổ chức hôn lễ tại Nha Trang (Khánh Hòa).

Dù trở thành nàng dâu nhà tỷ phú chưa lâu, Phương Nhi đã dần hiện diện trong cơ cấu các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Vingroup của nhà chồng.

Cụ thể, theo thông tin đăng ký doanh nghiệp, tháng 11/2025, Á hậu Phương Nhi là một trong các cổ đông tham gia thành lập CTCP Vin New Horizon - doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực phát triển chuỗi dịch vụ và đô thị hưu trí, dưỡng lão cao cấp thuộc Tập đoàn Vingroup.

Vin New Horizon có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng , trong đó Vingroup nắm 65%; bà Phạm Thu Hương (vợ ông Vượng) giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện pháp luật, đồng thời sở hữu 32% cổ phần.

Tại công ty mới thành lập này, nàng dâu á hậu tham gia góp vốn với tỷ lệ sở hữu 1%, tương đương 10 tỷ đồng . Ngoài ra, cơ cấu cổ đông của Vin New Horizon còn có sự xuất hiện của bà Bùi Lan Anh (sinh năm 1995) - vợ ông Phạm Nhật Quân Anh, con trai cả của ông Vượng - cũng sở hữu 1% vốn và con gái út nhà ông Vượng - Phạm Nhật Minh Anh - sở hữu 1%.

Bà Bùi Lan Anh xuất thân từ gia đình trí thức tại Hà Nội, từng đạt danh hiệu Á khôi 2 Đại học Ngoại thương, song khá kín tiếng, hiếm xuất hiện trước truyền thông. Chỉ tại một số sự kiện lớn của Vingroup trong thời gian gần đây, dâu cả nhà ông Vượng mới lộ diện cùng gia đình.

Phương Nhi và Lan Anh từng xuất hiện chung một khung hình tại lễ khánh thành, khởi công các dự án, công trình chào mừng 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội). Ảnh: VTV.

Không riêng Á hậu Phương Nhi, một nàng hậu khác tại Việt Nam cũng đang dần tham gia vào hoạt động kinh doanh của nhà chồng là Đỗ Mỹ Linh.

Theo đó, Hoa hậu Việt Nam 2016 cũng là một trong những nàng dâu hào môn khi kết hôn với doanh nhân Đỗ Vinh Quang, Phó chủ tịch Tập đoàn T&T, đồng thời là con trai thứ 2 của ông Đỗ Quang Hiển (tức bầu Hiển), Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SHB.

Sau khi kết hôn vào cuối năm 2022, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh dần rút khỏi các hoạt động giải trí, tập trung tham gia kinh doanh trong hệ sinh thái T&T Group. Tháng 3/2025, cô được giới thiệu là Phó chủ tịch Công ty TNHH T&T Retail, phụ trách mảng trung tâm thương mại.

Vợ chồng hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và doanh nhân Đỗ Vinh Quang tại một sự kiện của T&T Group. Ảnh: T&T.

Về mặt cổ phần, theo báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2025 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (HoSE: SHB), Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh sở hữu 8.343 cổ phiếu SHB, tương ứng 0,0002% vốn điều lệ ngân hàng.

Với thị giá SHB kết phiên 23/1 là 16.300 đồng/cổ phiếu, giá trị số cổ phiếu đứng tên nàng hậu vào khoảng 136 triệu đồng - con số khá khiêm tốn so với quy mô tài sản của gia đình chồng.

Có thể thấy, Phương Nhi và Đỗ Mỹ Linh là những trường hợp hiếm hoi xuất hiện với dữ liệu sở hữu cổ phần công khai tại doanh nghiệp gia đình chồng. Thậm chí, Đỗ Mỹ Linh còn tham gia trực tiếp vào hoạt động điều hành.

Trong khi đó, với không ít nàng dâu khác trong các gia đình doanh nhân lớn, dấu ấn trong hoạt động kinh doanh gần như chỉ thể hiện ở vai trò hỗ trợ, hay đồng hành cùng gia đình chồng tại các sự kiện, hoạt động quan trọng.

