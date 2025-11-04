Bóng dáng 'dâu hào môn' tại các tập đoàn tư nhân Việt Nam

Nhiều người đẹp Việt khi bước vào "cánh cửa" hào môn đã dần tham gia vào hoạt động kinh doanh, từ điều hành thương hiệu thời trang, ẩm thực riêng, cho đến đảm nhiệm vị trí quản lý, sở hữu cổ phần trong các tập đoàn của gia đình chồng.

Hai nàng dâu nhà người giàu nhất Việt Nam

Hệ sinh thái Vingroup mới đây tiếp tục mở rộng với sự xuất hiện của mảnh ghép mới mang tên CTCP Vin New Horizon - doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực phát triển chuỗi dịch vụ và đô thị hưu trí, dưỡng lão cao cấp. Công ty đặt trụ sở tại TP.HCM.

Vin New Horizon có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng, trong đó Vingroup nắm 65%; bà Phạm Thu Hương - vợ Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng - giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện pháp luật, đồng thời sở hữu 32% cổ phần; Phạm Nhật Minh Anh (con gái ông Vượng) góp 1% vốn.

Đáng chú ý, cơ cấu cổ đông của doanh nghiệp còn có sự góp mặt của hai cô con dâu là Bùi Lan Anh (sinh năm 1995) và Nguyễn Phương Nhi (sinh năm 2002), mỗi người nắm giữ 1% vốn điều lệ.

Á hậu Phương Nhi (trái) và chị dâu Bùi Lan Anh (phải). Ảnh: VTV.

Việc hai con dâu của ông Phạm Nhật Vượng đồng thời góp vốn vào Vin New Horizon đánh dấu lần đầu tiên toàn bộ các thành viên trong gia đình tỷ phú đều tham gia vào hoạt động kinh doanh thuộc hệ sinh thái Vingroup.

Bùi Lan Anh là vợ của Phạm Nhật Quân Anh - con trai cả của ông Vượng. Dâu cả của gia đình tỷ phú xuất thân từ một gia đình trí thức tại Hà Nội và từng đạt danh hiệu Á khôi 2 Đại học Ngoại thương Hà Nội. Tuy nhiên, cô rất kín tiếng trên mạng xã hội và hiếm xuất hiện trước truyền thông. Chỉ đến một số sự kiện lớn của Vingroup trong năm nay, Bùi Lan Anh mới lộ diện.

Trong khi đó, Nguyễn Phương Nhi là Á hậu 2 Miss World Vietnam 2022. Cô tốt nghiệp chuyên ngành Luật thương mại quốc tế, Đại học Luật Hà Nội. Đầu năm nay, cô tổ chức lễ ăn hỏi với Phạm Nhật Minh Hoàng, con trai thứ của ông Phạm Nhật Vượng.

Con dâu bầu Hiển tham gia mảng bán lẻ của T&T

Tại Tập đoàn T&T, Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh - con dâu của Chủ tịch Đỗ Quang Hiển (bầu Hiển) - hiện đảm nhiệm vị trí Phó chủ tịch Công ty TNHH T&T Retail (TTR).

Vai trò của người đẹp tại tập đoàn lần đầu được công khai rộng rãi trong Ngày hội Văn hóa T&T - SHB tổ chức vào tháng 3 năm nay.

Vợ chồng hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và doanh nhân Đỗ Vinh Quang tại sự kiện hồi tháng 3. Ảnh: T&T.

T&T Retail là công ty thành viên thuộc Tập đoàn T&T, hoạt động trong lĩnh vực bán lẻ, cung cấp dịch vụ cho thuê và quản lý trung tâm thương mại, tòa nhà văn phòng, căn hộ văn phòng.

Doanh nghiệp này được định vị là mảnh ghép quan trọng trong chiến lược mở rộng sang lĩnh vực bán lẻ của T&T, với tham vọng lọt top 5 hệ thống phát triển và quản lý trung tâm thương mại đạt chuẩn trong nước và quốc tế.

Đỗ Mỹ Linh sinh năm 1996, kết hôn với ông Đỗ Vinh Quang - con trai thứ hai của bầu Hiển - vào tháng 10/2022.

Nàng dâu kín tiếng của "đế chế" hàng hiệu IPPG

Tăng Thanh Hà (sinh năm 1986) tốt nghiệp Đại học RMIT ngành Thương mại, đồng thời từng theo học Quản lý khách sạn và Anh văn tại Singapore. Cô từng là gương mặt nổi bật của màn ảnh Việt với loạt phim ăn khách như Bỗng dưng muốn khóc, Ngôi nhà hạnh phúc, Đẹp từng centimet hay Mỹ nhân kế.

Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, năm 2012, cô bất ngờ kết hôn với doanh nhân Louis Nguyễn - con trai ông Johnathan Hạnh Nguyễn, Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG).

IPPG hiện là một trong những tập đoàn bán lẻ lớn nhất Việt Nam, hoạt động trên 6 lĩnh vực và phân phối độc quyền hơn 100 thương hiệu xa xỉ quốc tế, với trên 1.000 cửa hàng. Tập đoàn này được cho là nắm giữ gần 70% thị phần hàng hiệu quốc tế tại Việt Nam, sở hữu 17 công ty thành viên và 18 công ty liên doanh, liên kết.

Tăng Thanh Hà và Louis Nguyễn kết hôn ngày 4/11/2012 tại Manila (Philippines) - quê hương Louis Nguyễn. Ảnh: FBNV.

Những năm qua, Louis Nguyễn giữ vai trò Phó tổng giám đốc phụ trách Phát triển kinh doanh Tập đoàn IPPG, đồng thời là CEO của ACFC - công ty mảng thời trang cấp trung và trực tiếp điều hành VFS - đơn vị hoạt động trong lĩnh vực F&B của tập đoàn.

Mặc dù Tăng Thanh Hà thường xuyên cùng chồng tham dự các sự kiện quan trọng của tập đoàn và các công ty thành viên, cô không chính thức tham gia vào hoạt động kinh doanh.

Thay vào đó, cô vận hành các doanh nghiệp riêng, với dấu ấn nổi bật là chuỗi nhà hàng hải sản The Crab Shack, bên cạnh thương hiệu thời trang HATANG và nhượng quyền mắt kính Sunnies Studios.

Nàng dâu Quốc Cường Gia Lai theo đuổi kinh doanh riêng

Đàm Thu Trang cũng là một trong những mỹ nhân showbiz có cuộc sống hôn nhân viên mãn. Cô kết hôn với doanh nhân Nguyễn Quốc Cường, Tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai, vào tháng 7/2019.

Đàm Thu Trang sinh năm 1989, là người dân tộc Tày, lớn lên trong một gia đình nề nếp và khá giả tại Lạng Sơn. Cô từng đạt được nhiều danh hiệu về sắc đẹp như Hoa khôi xứ Lạng năm 2010, Top 20 Hoa hậu Việt Nam 2010...

Đàm Thu Trang cưới doanh nhân Nguyễn Quốc Cường vào tháng 7/2019. Ảnh: FBNV.

Sau khi lập gia đình, cô rút lui khỏi giới giải trí, chuyển hướng sang kinh doanh ẩm thực và thường xuyên đồng hành cùng chồng trong các sự kiện quan trọng của công ty.

Tuy nhiên, các báo cáo của Quốc Cường Gia Lai không ghi nhận phần sở hữu của cô trong doanh nghiệp này.

Con dâu nhà sáng lập Nhựa Duy Tân

Giữa năm 2024, diễn viên Midu (tên thật Đặng Thị Mỹ Dung, sinh năm 1989) tổ chức lễ cưới với Trần Minh Đạt (sinh năm 1990) - con trai của ông Trần Duy Hy, nhà sáng lập Nhựa Duy Tân.

Tháng 6 vừa qua, CTCP Sản xuất Nhựa Duy Tân (Duy Tân JSC) đã bán toàn bộ cổ phần cho "đại gia" Thái Lan SCG, hiện gia đình ông Trần Duy Hy còn duy trì mảng kinh doanh nhựa tái chế Duy Tan Recycling. Tuy nhiên, chưa rõ vai trò của vợ chồng Trần Minh Đạt - Midu trong doanh nghiệp gia đình.

Chồng Midu - Trần Minh Đạt là con trai nhà sáng lập Nhựa Duy Tân Trần Duy Hy. Ảnh: FBNV.

Dù vậy, trên thực tế, Midu được cho là đã bắt đầu khởi nghiệp từ năm 18 tuổi, với cửa hàng thời trang đầu tiên được mở bằng số vốn 200 triệu đồng. Sau vài năm, cô thành lập công ty riêng với vốn điều lệ 500 triệu đồng, đến năm 2017 nâng lên hơn 9 tỷ đồng. Cùng thời điểm đó, nữ diễn viên khai trương khu phức hợp mua sắm và ẩm thực rộng 1.000 m2 tại trung tâm quận 1 cũ, TP.HCM.

Ngoài thời trang, Midu còn đầu tư tích cực vào lĩnh vực bất động sản, từng gây chú ý khi đăng tải hình ảnh sở hữu hàng chục sổ hồng trên mạng xã hội. Hiện tại, cô giảng dạy ngành Thiết kế thời trang tại Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH), đồng thời tiếp tục theo đuổi con đường kinh doanh cá nhân.

Tác giả: Minh Khánh

Nguồn tin: znews.vn