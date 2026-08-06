Cả nước dự kiến giảm hơn 17.000 đầu mối trường công

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng chủ trì hội nghị ngày 5-8 - Ảnh: MOET

Theo Cổng thông tin Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngày 5-8, bộ đã tổ chức hội nghị đánh giá tình hình triển khai sắp xếp, tổ chức cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp công lập cấp tỉnh, cấp xã.

Dự kiến giảm hơn 45% đầu mối cơ sở giáo dục

Tại hội nghị, Vụ trưởng Vụ Giáo dục phổ thông Thái Văn Tài cho biết đến ngày 4-8, bộ đã nhận được báo cáo của 34/34 địa phương.

Theo báo cáo của 34 địa phương, tổng số cơ sở giáo dục công lập dự kiến giảm từ 37.386 xuống 20.284, giảm 17.102 đầu mối, tương ứng 45,7%.

Việc giảm đầu mối chủ yếu được thực hiện thông qua tổ chức trường nhiều cấp học, chuyển cơ sở cũ thành phân hiệu, điểm trường và sắp xếp lại các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên.

Các địa điểm dạy học cần thiết cơ bản được duy trì, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giới và hải đảo, nhằm bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục của học sinh.

Mô hình mới cần bảo đảm một pháp nhân, một hệ thống quản trị và trách nhiệm giải trình. Phân công rõ người phụ trách từng phân hiệu, điểm trường. Tổ chức chuyên môn liên thông và thống nhất quy trình quản lý nhân sự, tài chính, tài sản, dữ liệu, bán trú, nội trú, an toàn thực phẩm và phòng cháy, chữa cháy.

Trọng tâm sau sắp xếp không chỉ là giảm đầu mối mà phải bảo đảm các cơ sở giáo dục vận hành ổn định, hiệu quả và không làm ảnh hưởng đến quyền học tập của học sinh.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, các địa phương đã chủ động chuẩn bị các điều kiện vận hành mô hình mới, gồm kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ, bàn giao tài chính, tài sản, hồ sơ, dữ liệu và xây dựng kế hoạch giáo dục.

Cùng với đó, ngành giáo dục cũng chú trọng công khai, minh bạch, tạo sự đồng thuận trong đội ngũ và nhân dân, bảo đảm các cơ sở giáo dục sau sắp xếp hoạt động ổn định trước năm học 2026-2027.

Vụ trưởng Vụ Giáo dục phổ thông Thái Văn Tài thông tin tại hội nghị - Ảnh: MOET

Nếu làm không tốt việc sắp xếp, sẽ ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học

Tại hội nghị, Thứ trưởng thường trực Phạm Ngọc Thưởng cho biết việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức cơ sở giáo dục công lập được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm với mục tiêu cao nhất là bảo đảm cơ hội học tập cho mọi học sinh, lấy người học là trung tâm.

Theo ông Thưởng, trong quá trình sắp xếp, tinh gọn không tránh khỏi những tác động đối với đội ngũ nhà giáo.

“Nếu chúng ta làm không tốt việc sắp xếp các cơ sở giáo dục, sẽ ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học, ảnh hưởng lớn đến các em học sinh”, ông Thưởng nói.

Nhấn mạnh thời gian hoàn thành sắp xếp là trước khi bắt đầu năm học mới, chuẩn bị cho khai giảng, ông Thưởng lưu ý: “Khai giảng không phải chỉ quan trọng ở tổ chức một buổi lễ mà quan trọng hơn là chúng ta nhìn lại đã làm được gì cho học sinh, cho giáo viên? Có những thay đổi, đột phá nào trong một năm qua? Khai giảng năm nay khác khai giảng năm trước như thế nào?”.

Ông Thưởng đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo địa phương, cập nhật số liệu báo cáo theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, việc triển khai, tổ chức, quản trị mô hình trường học sau sáp nhập phải được đánh giá qua thực tiễn, dự báo những việc phát sinh trong quá trình triển khai, đánh giá tác động đầy đủ, có lộ trình, rút kinh nghiệm, bảo đảm tính ổn định, đúng tiến độ.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiện các địa phương tiếp tục rà soát đến từng người, từng vị trí; ưu tiên bố trí lại trong ngành, điều động đến đơn vị còn thiếu hoặc chuyển sang vị trí việc làm phù hợp; chỉ giải quyết chế độ, chính sách khi không còn khả năng bố trí.

Tác giả: Nguyên Bảo

Nguồn tin: tuoitre.vn