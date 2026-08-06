Tuyển Indonesia nguy cơ bị loại sớm khỏi ASEAN Cup 2026

Tuyển Indonesia đối mặt nguy cơ bị loại sớm ở ASEAN Cup 2026.

Thất bại 0-3 trước Việt Nam tại ASEAN Cup 2026 không chỉ đẩy Indonesia vào thế khó trong cuộc đua giành vé vào bán kết mà còn thu hút sự quan tâm lớn từ truyền thông Malaysia. Nhiều tờ báo nước này nhận định, Garuda đang đứng trước nguy cơ tiếp tục lỡ hẹn với chức vô địch Đông Nam Á.

Tờ Berita Harian đăng tải bài viết với tiêu đề: "Bị Việt Nam làm bẽ mặt, Indonesia đối diện nguy cơ bị loại". Theo đánh giá của tờ báo, trận thua ngay trên sân Pakansari khiến Indonesia đánh mất lợi thế trong cuộc cạnh tranh tại bảng A, đồng thời có thể kéo dài hành trình tìm kiếm danh hiệu ASEAN Cup đầu tiên trong lịch sử.

Truyền thông Malaysia cũng đặc biệt đề cập đến việc Indonesia sử dụng tới 12 cầu thủ nhập tịch ở đợt tập trung lần này. Dù sở hữu lực lượng được đánh giá có chiều sâu, đoàn quân của HLV John Herdman vẫn không thể tạo nên khác biệt trước nhà đương kim vô địch Việt Nam.

Sau lượt trận này, Indonesia rơi xuống vị trí thứ ba bảng A, xếp sau Việt Nam và Singapore. Điều đó buộc Garuda phải giành chiến thắng trước Singapore ở lượt đấu cuối nếu muốn nuôi hy vọng góp mặt tại vòng bán kết.

Lịch sử cũng đang tạo thêm sức ép cho đội bóng xứ vạn đảo. Dù đã sáu lần góp mặt trong các trận chung kết ASEAN Cup, Indonesia vẫn chưa một lần chạm tay vào chiếc cúp vô địch, trở thành một trong những đội tuyển giàu truyền thống nhưng kém duyên nhất tại sân chơi số một Đông Nam Á.

Về phía Việt Nam, chiến thắng thuyết phục 3-0 không chỉ giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik tiến gần hơn đến tấm vé vào bán kết mà còn khẳng định vị thế của nhà đương kim vô địch. Trong khi đó, Indonesia sẽ phải đối mặt với áp lực rất lớn ở lượt trận quyết định để tránh thêm một lần dang dở giấc mơ đăng quang tại đấu trường khu vực.

Tác giả: Phú Phú

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn