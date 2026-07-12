Điểm sàn vào 8 trường Công an năm 2026

Học viên Học viện An ninh Nhân dân. Ảnh: Fanpage nhà trường

Năm 2026, điểm sàn xét tuyển vào 8 trường công an, trừ ngành Y khoa, là 70/100 điểm (gồm tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp hoặc điểm quy đổi chứng chỉ theo thang 100 và điểm bài thi đánh giá của Bộ Công an theo thang 100).

Đối với ngành Y khoa của Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh, thí sinh phải đồng thời đạt 22/30 điểm theo tổ hợp xét tuyển từ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tối thiểu 20/100 điểm bài thi đánh giá của Bộ Công an.

Đối với ngành Y khoa gửi đào tạo tại Trường Đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội), thí sinh phải đáp ứng ngưỡng đầu vào 22 điểm theo quy định của trường.

Ở phương thức xét tuyển thẳng, Bộ Công an quy định thí sinh đạt giải cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức đăng ký dự tuyển tại Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh phải đạt 40 điểm và đăng ký dự tuyển tại Học viện An ninh nhân dân là 35 điểm (điểm Bài thi đánh giá của Bộ Công an tính theo thang điểm 100).

Năm 2026, 8 trường công an tuyển 2.070 chỉ tiêu, giảm khoảng 280 chỉ tiêu so với năm trước.

Bộ Công an tiếp tục giữ ổn định 3 phương thức tuyển sinh, gồm: Tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của Bộ Công an; xét tuyển kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với kết quả Bài thi đánh giá của Bộ Công an; xét tuyển kết hợp kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông với kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an.

Công thức tính điểm xét tuyển vẫn áp dụng cách tính tổng điểm của 3 môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông thuộc tổ hợp xét tuyển chiếm tỉ lệ 40% và điểm bài thi đánh giá của Bộ Công an chiếm tỉ lệ 60%.

Tác giả: Thiên Ân

Nguồn tin: congdankhuyenhoc.vn