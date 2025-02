Buổi tối kinh hoàng của thiếu nữ 17 tuổi bị nhóm người đánh bầm giập, ép quỳ gối xin lỗi

Nhiều vết trầy xước, bầm tím trên khuôn mặt thiếu nữ 17 tuổi sau khi bị hành hung dã man - Ảnh: MINH ĐỨC

Ngày 19-2, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã triệu tập ba người liên quan vụ thiếu nữ 17 tuổi bị nhóm thanh thiếu niên đánh dã man ở công viên Yên Sở (phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Dù đã gần 4 ngày trôi qua nhưng D. (nạn nhân trong vụ việc, tên đã được thay đổi) vẫn còn nhiều vết bầm tím, sưng húp trên khuôn mặt, tay chân xước xát, lật móng phải băng gạc.

Hai tay đan chặt vào nhau, D. khiếp sợ kể tối 15-2, cô đi uống nước cùng hai người bạn.

Cùng lúc, cô gặp nhóm của cô gái tên H.. Do từng có mâu thuẫn nên hai bên lời qua tiếng lại tại quán nước.

D. sau đó cùng bạn rời quán trước. Song H. đã gọi thêm người, cả nhóm đi trên 10 xe máy đuổi theo, chặn đường D. tại khu vực bờ sông Sét (quận Hoàng Mai) yêu cầu đánh nhau.

Thiếu nữ bị hành hung dã man trước sự reo hò của hàng chục người khác

Mặc dù D. từ chối đánh nhau nhưng H. vẫn lao vào đánh cô tới tấp.

Một số người bạn đi cùng D. vào can ngăn nhưng bị nhóm của H. ngăn lại. Do đoạn đường đông người qua lại nên nhóm H. nhanh chóng rời đi.

Tuy nhiên, ít phút sau, nhóm H. tiếp tục chặn đường, ép thiếu nữ 17 tuổi cùng bạn đến khu vực vắng vẻ là hồ Điều Hòa trong công viên Yên Sở.

Tại đây H. tiếp tục gọi thêm đồng bọn đến và hành hung, đánh hội đồng D..

"Trong số những người đánh tôi có những người không hề quen biết. Tôi chỉ biết bạn nam đeo kính đã nghỉ học, được gọi đến sau nhưng cũng tham gia đánh", D. nhớ lại.

Thiếu nữ 17 tuổi cho hay sau khi bị hành hung, nhóm thanh thiếu niên này tiếp tục ép D. phải quỳ gối xin lỗi từng người.

"Lúc đó tôi đau đớn, hoảng loạn quá nên phải nghe theo những gì nhóm của H. yêu cầu. Tôi phải xin lỗi cả những người lạ mặt, không hề quen biết", D. nghẹn giọng.

Thiếu nữ 17 tuổi chia sẻ trước đây có quen và chơi cùng H.. Tuy nhiên sau khi D. được một bạn nam mà H. thích bày tỏ tình cảm trên mạng xã hội thì H. tỏ ra bực tức.

"Tôi có giải thích với H. rằng mình và bạn nam không có gì, nhưng H. vẫn kiếm cớ gây sự", D. nói.

Nhiều móng tay của thiếu nữ 17 tuổi bị lật, bong sau khi bị hành hung - Ảnh: MINH ĐỨC

Nhớ lại buổi tối xảy ra vụ việc, bà T.T.T.T. (mẹ của thiếu nữ) cho biết thấy con gái đi chơi muộn chưa về nên đã gọi điện.

"Gọi thì con lấy lý do này nọ. Nhưng sau đó con nhắn tin bảo tôi lên bệnh viện với con. Tôi lo lắng hỏi con bị làm sao. Con bảo bị đau lắm, mẹ lên viện với con", bà T. kể.

Khi bà lên đến bệnh viện thì bàng hoàng thấy con gái "đầu tóc rối bời, xước xát, trên mặt có máu". Bà T. gặng hỏi lý do thì được biết con gái bị nhóm bạn đánh.

Cho đến bây giờ bà T. vẫn không dám xem những video quay cảnh con gái bị hành hung dã man vì quá đau đớn. "Thay vì can ngăn, hơn 40 người có mặt lại reo hò cổ vũ, quay video gửi cho nhiều người, đăng lên mạng xã hội khoe mẽ", bà T. nghẹn ngào.

Bà T. mong cơ quan chức năng vào cuộc, xử lý nghiêm những người hành hung con gái bà.

