Bùi Tiến Dũng lên tiếng về bài viết "mắng chồng", muốn làm mẹ đơn thân của bà xã hot girl

XEM VIDEO: Vợ chồng trung vệ Bùi Tiến Dũng tình cảm mặn nồng trong 4 năm gắn bó.

Mới đây, một tài khoản mạng xã hội đã chia sẻ ảnh chụp màn hình đoạn trò chuyện với trung vệ Bùi Tiến Dũng về bài viết của bà xã Khánh Linh vào sáng nay (6/6), làm rộ lên nghi vấn trục trặc hôn nhân. Đáp lời, Bùi Tiến Dũng khẳng định trang cá nhân của vợ mình bị hack. Cụ thể, anh cho biết: "Bị hack đó em ạ, vợ chồng anh đang xử lý".

Bùi Tiến Dũng có phản ứng bình tĩnh trước câu chuyện đang gây xôn xao mạng xã hội.

Cùng lúc đó, em gái của Khánh Linh là Nguyễn Linh Anh cũng lên tiếng khẳng định Facebook cá nhân của chị gái bị hack: "Facebook chị gái em bị hack, mọi người đừng ai để bị lừa ạ". Kèm theo đó, Linh Anh cho biết hiện tại có nhiều tài khoản giả mạo Facebook các thành viên trong gia đình cô để tung tin đồn thất thiệt.

Bài viết của em gái Khánh Linh thông báo trang cá nhân của chị gái bị hack.

Sau khi các thông tin này được đăng tải, người hâm mộ của gia đình trung vệ Bùi Tiến Dũng đã phần nào bớt đi lo lắng. Riêng về phần Khánh Linh, sau bài viết gây xôn xao vào sáng nay, cô vẫn chưa có cập nhật mới. Bà xã Bùi Tiến Dũng cũng không phản hồi bất kỳ bình luận nào dưới chia sẻ "mắng chồng" của mình.

Vợ Bùi Tiến Dũng chưa có phản hồi nào về bài đăng "gây sốc" của mình.

Trước đó, sáng ngày 6/6, mạng xã hội "dậy sóng" với bài viết dùng lời lẽ nặng nề để nói về chồng mình của bà xã Bùi Tiến Dũng. Dân tình không khỏi hoang mang, đặt nghi vấn vợ chồng nam trung vệ "cơm không lành, canh không ngọt". Cụ thể, Khánh Linh viết: "Mẹ xin lỗi vì không cho các con được cuộc sống trọn vẹn. 4 năm nay mẹ chịu đựng đủ rồi, từ giờ trở đi hãy để 3 mẹ con mình yêu thương chăm sóc cho nhau đến hết đời nhé. Loại bố rẻ mạt, chưa bao giờ xứng đáng".

Chia sẻ bức xúc, cho biết muốn làm mẹ đơn thân của Khánh Linh khiến dân tình hoang mang.

Chỉ vài giờ sau khi đăng tải, bài viết của Khánh Linh đã khiến mạng xã hội "rần rần", được chia sẻ khắp các diễn đàn. Ai nấy đều bày tỏ sự bất ngờ trước những lời lẽ gay gắt vợ Bùi Tiến Dũng dành cho chồng. Bên cạnh đó, việc Khánh Linh công khai mâu thuẫn vợ chồng lên mạng xã hội cũng nhận về ý kiến trái chiều.

Thời gian qua, vợ chồng Bùi Tiến Dũng - Khánh Linh có cuộc hôn nhân hạnh phúc, viên mãn với 2 cô con gái kháu khỉnh. Không ít lần Khánh Linh khoe được chồng yêu thương, chiều chuộng. Bùi Tiến Dũng cũng được nhận xét là "người chồng, ông bố quốc dân" vì yêu vợ, chăm con cực khéo.

Về chung nhà từ năm 2019, vợ chồng Bùi Tiến Dũng khoe nhiều khoảnh khắc ngọt ngào, hạnh phúc.

Bùi Tiến Dũng từng bị trêu vui là "nghiện vợ" vì mỗi khi có thời gian rảnh rỗi, anh đều dành để ở bên vợ con. Nhiều lần xuất hiện ở chốn đông người, nam cầu thủ thoải mái dành những cử chỉ thân mật cho bà xã khiến dân tình ngưỡng mộ.

Nam trung vệ yêu chiều vợ hết mực, tặng quà "khủng" cho cô vào những dịp đặc biệt.

Ngoài ra, theo dõi trang cá nhân của vợ chồng Bùi Tiến Dũng có thể thấy, từ đầu năm 2023 đến nay, cặp đôi có nhiều tương tác cũng như hình cảnh chụp chung thân mật. Đầu năm 2023, nam trung vệ còn đưa vợ con sang Thái Lan để cổ vũ đội tuyển Việt Nam. Gần nhất, vào tháng 5 vừa qua, vợ chồng Bùi Tiến Dũng có chuyến đi Côn Đảo. Bởi vậy, nghi vấn cặp đôi có mâu thuẫn khiến nhiều người bất ngờ.

Đầu năm 2023, cả 2 xuất hiện tại Bangkok để xem trận thi đấu của đội tuyển Việt Nam.

Tháng 5/2023, Bùi Tiến Dũng - Khánh Linh cùng check-in Côn Đảo.

