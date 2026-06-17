Bức xúc nam thanh niên xô cửa trúng bé gái, người mẹ phản ứng cũng bị đấm luôn: Công an vào cuộc

Mới đây mạng xã hội vô cùng bức xúc khi xem đoạn clip ghi lại cảnh một nam thanh niên có hành động xô cửa vào một cháu bé. Sau khi mẹ của bé phản ứng thì bị nam thanh niên này đấm vào mặt. Sự việc xảy ra tối 15/5 tại cửa hàng phụ kiện điện thoại trên đường Hoàng Văn Thụ, phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Theo hình ảnh trong clip, thời điểm xảy ra sự việc, nam thanh niên dắt xe đạp di chuyển tới quán. Khi người này bước vào cửa thì có một cháu bé đứng bên trong, đang đẩy cửa chuẩn bị đi ra. Bất ngờ, nam thanh niên 2 lần đẩy ngược cửa vào phía trong khiến bé gái bị hất mạnh về phía sau. Sau đó, nam thanh niên thản nhiên đứng vào quầy mua hàng.

Thấy vậy, mẹ của bé gái đang ngồi bên ngoài đã vào trong chất vấn nam thanh niên, sau đó bị người này đấm vào mặt. Người mẹ trong sự việc là chị Hoàng Gái (SN 1989, trú phường Bắc Nha Trang).

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Camera tại quán ghi lại diễn biến vụ việc khiến nhiều người vô cùng bất bình.

Chia sẻ trên Tri thức - Znews, chị Gái cho biết tối ngày 15/5, vợ chồng chị chở con gái 5 tuổi đến một cửa hàng phụ kiện điện thoại trên đường Hoàng Văn Thụ để mua hàng. Chồng và con gái chị Gái vào trong tiệm còn người phụ nữ ngồi bên ngoài chờ.

Khi thấy nam thanh niên đẩy cửa khiến con mình bị ngã mà không có động thái xin lỗi, chị Gái bức xúc vào bên trong hỏi sự tình. Tuy nhiên, nam thanh niên vẫn lầm lì, không giải thích hay xin lỗi. Vì bực tức, chị đã chửi thề một câu thì liền bị nam thanh niên vung tay đấm mạnh vào mặt. Cú đánh khiến chị bị choáng váng, hiện bị đau ở quai hàm. Trong khi đó, con gái của chị bị va đập vào cửa cũng khiến khu vực gần mắt bị bầm tím.

Sau khi chị Gái bị đánh, chồng của chị và một số khách hàng có mặt tại quán đã lao vào khống chế nam thanh niên. Người phụ nữ cho hay, một vài khách hàng vì không chứng kiến tình huống từ đầu nên cho rằng nam thanh niên chỉ vô tình đụng trúng con chị và khuyên người này xin lỗi. Trước sức ép, nam thanh niên xin lỗi kiểu miễn cưỡng.

Vì sự việc chưa xảy ra hậu quả quá nghiêm trọng nên vợ chồng chị Gái sau đó đồng ý với phương án cho nam thanh niên rời đi. Tuy nhiên, do bức xúc nên chị đã chia sẻ đoạn clip lên mạng xã hội. Người phụ nữ hy vọng nếu người thân của nam thanh niên nhận ra, thấy hành vi của con mình thì có thể cho gia đình một lời xin lỗi chân thành hơn. Chị cũng cho biết không trình báo sự việc với công an nhưng muốn nam thanh niên nhận thức được lỗi sai của mình.

Liên quan đến sự việc, theo thông tin trên báo Lao Động, sáng 17/6, lãnh đạo UBND phường Tây Nha Trang cho hay đã nắm được thông tin về nội dung clip lan truyền trên mạng xã hội. Hiện, công an phường Tây Nha Trang đang tiến hành xác minh, làm rõ diễn biến vụ việc cũng như các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định.

Tác giả: Lam Giang

Nguồn tin: phunumoi.net.vn