BQL dự án giao thông Quảng Ngãi có tân giám đốc sau khi ông Lê Quốc Đạt bị bắt

Sáng 29/3, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Hoàng Tuấn chủ trì lễ công bố quyết định điều động và bổ nhiệm Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh.

Theo đó, ông Ngô Văn Dụng - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư được điều động đến nhận công tác tại Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày 29/3/2024.

Ông Ngô Văn Dụng (trái) được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh Quảng Ngãi. (Ảnh: Đ.N)

Ông Ngô Văn Dụng sinh năm 1967, quê quán xã Bình Trị, huyện Bình Sơn. Trình độ Cao cấp Lý luận chính trị, Kỹ sư cầu đường, Cử nhân hành chính, Thạc sĩ chính sách công. Ông Dụng từng giữ nhiều chức vụ ở huyện Bình Sơn như Trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng, Bí thư Đảng ủy xã Bình Đông, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị, Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Trước đó, liên quan vụ án Tập đoàn Phúc Sơn, Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam ông Lê Quốc Đạt - Giám đốc Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nguyên Trưởng phòng Quản lý đầu tư Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Hàng loạt lãnh đạo, cựu lãnh đạo Quảng Ngãi đã bị bắt vì liên quan đến việc nhận hối lộ của Tập đoàn Phúc Sơn.

Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát Điều tra khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với ông Lê Viết Chữ (cựu Bí thư Tỉnh ủy Quãng Ngãi); ông Cao Khoa, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi; ông Đặng Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND, đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ngãi, nguyên Giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Ngãi, cùng về tội “Nhận hối lộ”.

Bên cạnh đó, Bộ Công an cũng bắt ông Hà Hoàng Việt Phương, Trưởng Ban quản lý khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi; ông Phạm Ngọc Thủy, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải cùng về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Tác giả: THANH BA

Nguồn tin: Báo VTC News