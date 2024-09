Bóc gỡ đường dây sản xuất, tiêu thụ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng, truy tố 14 bị can

Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành kết luận điều tra vụ án, đề nghị truy tố 14 bị can về các tội danh: Làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả ; Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo Tiền phong.

Nhóm đối tượng chính (từ trái qua phải): Nguyễn Văn Đại, Hồng Tuấn Thành và Lê Bá Toàn bị truy tố vụ sản xuất tiêu thụ hàng loạt tiền giả mệnh giá 500.000 đồng.

Quá trình điều tra xác định, khoảng cuối tháng 6/2024, Nguyễn Văn Đại (30 tuổi); Hồng Tuấn Thành (21 tuổi, cùng trú tại huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định), chủ mưu thuê địa điểm tại Tp.Hà Nội trực tiếp làm, đặt dây chuyền sản xuất giấy tờ giả .

Để tránh bị phát hiện, các đối tượng đã sử dụng CCCD giả mở tài khoản ngân hàng , mạng xã hội ảo để hoạt động mua bán giấy tờ giả . Sau đó, Đại, Thành thuê Đỗ Văn Hải (26 tuổi); Trần Quang Liêm (21 tuổi); Trịnh Quang Trường (24 tuổi, cùng trú tại huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) làm trung gian mua bán giấy tờ giả bằng cách thông qua mạng xã hội để quảng cáo, tìm kiếm khách hàng có nhu cầu rồi gửi thông tin cho Đại, Thành làm giấy tờ giả. Sau đó nhận, chuyển lại cho khách hàng hưởng chênh lệch.

Nhóm này đã giao dịch, đặt làm cho rất nhiều khách hàng , trong số này có Nguyễn Văn Huân (41 tuổi, ở Tp.Hải Phòng); Nguyễn Thị Hải Ninh (33 tuổi, ở tỉnh Quảng Ninh) đặt mua giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để thực hiện hành vi phạm tội.

Khoảng cuối tháng 7/2023, Lê Bá Toàn (31 tuổi, trú tại huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) khởi xướng, tìm kiếm, liên hệ, điều hành các đối tượng Nguyễn Văn Đại, Hồng Tuấn Thành và Vũ Tiến Đạt (24 tuổi, trú tại huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) sản xuất tiền giả mệnh giá 500.000 đồng và đặt dây chuyền máy móc, thiết bị chuyên sản xuất tiền giả ở địa chỉ đã thuê tại Tp.Hà Nội.

Sau đó, Toàn thuê các đối tượng Hoàng Trung Hòa (27 tuổi); Vì Văn Ninh (21 tuổi, cùng trú tại huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) để giao tiền giả cho Nguyễn Xuân Thiệp, Phan Mạnh Hùng ở Quảng Ninh; Nguyễn Tùng Bách ở Hà Nội và một số khách hàng khác tại nhiều tỉnh, thành phố.

Theo kết luận điều tra, các đối tượng trên đã làm 126 triệu đồng tiền giả mệnh giá 500.000 đồng, đã tiêu thụ hơn 80 triệu đồng tiền giả, hưởng lợi hơn 100 triệu đồng.

Theo Thanh niên, cũng liên quan đến tội Lưu hành tiền giả, chiều 28/8, Công an tỉnh An Giang cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh vừa chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Võ À Minh (20 tuổi, ngụ An Giang), Đỗ Chí Huyện (25 tuổi, ngụ Sóc Trăng), Huỳnh Nhựt Thư (28 tuổi), Huỳnh Bé Thư (23 tuổi, em ruột Nhựt Thư, cùng ngụ Cà Mau) bị truy tố về tội Lưu hành tiền giả.

Võ À Minh và các tang vật dùng làm tiền giả vào thời điểm Công an tỉnh An Giang phát hiện, bắt giữ

Minh và các bị can khai nhận, thông qua mạng xã hội, khoảng tháng 1/2024, Minh dùng 3 triệu đồng tiền thật để mua 70 triệu đồng tiền giả của Trần Minh Trung (30 tuổi ngụ Đồng Nai). Sau đó, Minh bán cho Nhựt Thư 56 triệu đồng tiền giả với giá 10 triệu đồng, số tiền giả còn lại bán cho Nguyễn Minh Hiếu (26 tuổi, ngụ Vĩnh Long) được 3 triệu đồng.

Sau khi tiêu thụ trót lọt tiền giả, Minh liên hệ Trung học cách làm tiền giả. Từ đó, Minh làm tổng cộng gần 185 triệu đồng tiền giả với nhiều mệnh giá khác nhau. Số tiền giả làm ra, Minh bán cho Nhựt Thư hơn 120 triệu đồng, còn lại bị công an khám xét, thu giữ.

Các bị can Huỳnh Nhựt Thư, Đỗ Chí Huyện và Huỳnh Bé Thư (theo thứ tự từ trái qua phải) tại cơ quan công an

Nhựt Thư sau khi mua tiền giả đã cùng Bé Thư bán lại cho nhiều người, trong đó có Nguyễn Minh Hiếu và Đỗ Chí Huyện. Đến ngày 31/1, Minh, Huyện, Nhựt Thư, Bé Thư bị công an phát hiện, bắt giữ cùng tang vật.

Theo Công an tỉnh An Giang, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Minh Trung (người bán tiền giả cho Võ À Minh) về hành vi tàng trữ, lưu hành tiền giả. Riêng Nguyễn Minh Hiếu bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Trà Vinh khởi tố, bắt tạm giam về hành vi làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả.

Tác giả: KHÁNH LINH (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn