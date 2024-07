Nhật Bản thay đổi tiền giấy sau 20 năm

Theo báo Nikkei Asia, tờ 10.000 yen mới in chân dung ông Eiichi Shibusawa - được biết đến là cha đẻ của chủ nghĩa tư bản Nhật Bản. Ông đã thành lập nhiều công ty lớn, bao gồm cả ngân hàng quốc gia đầu tiên của Nhật Bản, sau này trở thành Ngân hàng Mizuho. Phía sau tờ 10.000 là hình ảnh ga Tokyo. Tờ 5.000 yen mới in chân dung bà Umeko Tsuda, người sáng lập trường đại học dành cho phụ nữ Tsuda University, kiêm nhà hoạt động ủng hộ giáo dục tiếng Anh cho phụ nữ. Mặt sau in hình hoa tử đằng, một loại hoa nổi tiếng trong văn hóa Nhật Bản. Tờ 1.000 yen mới in chân dung bác sĩ Shibasaburo Kitasato, người tiên phong trong lĩnh vực y tế của Nhật Bản, đã đóng góp vào công tác phòng ngừa và điều trị bệnh truyền nhiễm trong và ngoài nước. Mặt sau của tờ 1.000 yen in kiệt tác Sóng lừng ngoài khơi Kanagawa của họa sĩ tài ba Katsushika Hokusai.