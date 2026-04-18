Thiếu niên 15 tuổi bốc đầu xe máy, đăng clip lên mạng

Ngày 17/4, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã mời làm việc và xử lý những người liên quan đến vụ thiếu niên điều khiển xe máy bốc đầu, quay clip đăng tải trên mạng xã hội.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình và theo dõi không gian mạng, lực lượng CSGT phát hiện đoạn clip ghi lại cảnh một thanh thiếu niên điều khiển xe máy chạy bằng một bánh trên đường Hoàng Văn Thụ (xã Đức Trọng), tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Tiến hành xác minh, Phòng CSGT phối hợp Công an xã Đức Trọng xác định người điều khiển phương tiện là N.D.M (15 tuổi), chở theo Đ.Q.T (17 tuổi, cùng ngụ địa phương).

Tại cơ quan công an, các cá nhân đã thừa nhận hành vi vi phạm. Lực lượng chức năng lập biên bản với các lỗi gồm: điều khiển xe bằng một bánh đối với xe hai bánh; không đội mũ bảo hiểm; người từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi điều khiển xe mô tô; giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện.

Cơ quan chức năng quyết định tịch thu phương tiện vi phạm; xử phạt cảnh cáo đối với N.D.M; đồng thời, xử phạt chủ phương tiện 9 triệu đồng về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện và phạt người ngồi sau 250.000 đồng vì không đội mũ bảo hiểm.

Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết thời gian tới sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là các trường hợp quay clip đăng tải lên mạng xã hội gây ảnh hưởng xấu trong cộng đồng.

Tác giả: Trung Sơn

Nguồn tin: congly.vn