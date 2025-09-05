“Bố Tùng” bên cạnh Mỹ Tâm và câu chuyện đời ít ai ngờ

Trong thế giới showbiz vốn ồn ào và nhiều thị phi, hình ảnh một vệ sĩ tóc đã điểm bạc, lặng lẽ bước sau ca sĩ Mỹ Tâm, từ lâu đã trở thành điều quen thuộc với khán giả. Người đàn ông ấy là Tùng Yuki, tên thật Nguyễn Văn Tùng. Ông không chỉ là vệ sĩ thân tín của ca sĩ “Họa mi tóc nâu” mà còn là chủ tịch một công ty bảo vệ với hơn 2.500 nhân viên trải dài khắp cả nước.

Mối quan hệ giữa ca sĩ Mỹ Tâm và ông Tùng Yuki còn vượt xa khuôn khổ công việc, thể hiện sự gắn bó và tin tưởng tuyệt đối. Chính ca sĩ Mỹ Tâm từng chia sẻ: "Chỉ có bố Tùng mới đủ an toàn để tôi vịn vào giữa đám đông". Sự thân thiết này bắt nguồn từ hơn một thập kỷ làm việc chung, khi Tùng Yuki luôn tận tâm che chắn, chăm sóc từng bước đi của nữ ca sĩ, từ những sân khấu lớn đến các sự kiện ngoài trời đông đúc.

Ông Tùng Yuki chia sẻ hình ảnh trong ngày 2/9.

Vệ sĩ đặc biệt của Mỹ Tâm

Khán giả chú ý đến Tùng Yuki khi thấy ông thường xuyên kề cận Mỹ Tâm trong các show diễn. Giữa đám đông chen lấn, ông luôn giữ khoảng cách vừa đủ để bảo vệ nhưng không phô trương.

Mỹ Tâm nhiều lần chia sẻ, cô tin tưởng tuyệt đối ở “bố Tùng”, đến mức gọi ông bằng danh xưng thân mật như với người thân trong gia đình. Không chỉ bảo vệ, Tùng Yuki còn như một người cha, người bạn đồng hành, lặng lẽ quan sát từng bước đi của ca sĩ. Sự gắn bó bền bỉ ấy khiến hình ảnh “ông vệ sĩ tóc bạc của Mỹ Tâm” trở thành thương hiệu riêng, khiến công chúng tò mò nhưng cũng đầy ngưỡng mộ.

Điều khiến Tùng Yuki được yêu mến không chỉ là vai trò vệ sĩ hay doanh nhân, mà còn ở nhân cách. Ông không muốn được chú ý, không thích khoe khoang. Xuất hiện trong sự kiện nào, ông cũng giữ nguyên phong thái lặng lẽ: chỉn chu, lịch lãm, làm việc rồi rút lui.

Không chỉ Mỹ Tâm, nhiều nghệ sĩ khác cũng từng hợp tác với Tùng Yuki và đánh giá cao sự chuyên nghiệp của ông. Nhưng với công chúng, hình ảnh ông bên cạnh Mỹ Tâm mang nhiều ý nghĩa hơn: đó là biểu tượng của sự gắn bó, của một “bức tường vững chãi” giữa đời thường ồn ào.

Chính điều đó tạo nên sự khác biệt. Trong khi nhiều vệ sĩ coi công việc là tạm bợ, ông lại xem đó là sự nghiệp cả đời. Từng bước, ông chứng minh rằng nghề bảo vệ cũng có thể tạo dựng uy tín, niềm tin và cả một hệ thống kinh doanh lớn mạnh.

Ở tuổi ngoài 60, khi lẽ ra có thể an nhàn, ông vẫn miệt mài với nghề. Đó không chỉ là công việc, mà còn là niềm tin và trách nhiệm. “Miễn còn đủ sức khỏe, tôi vẫn muốn đứng phía sau, để ca sĩ yên tâm tỏa sáng” – ông từng chia sẻ.

Từ chàng trai cơ khí đến doanh nhân thầm lặng

Sinh ra trong một gia đình nghèo ở Gia Lai, tuổi thơ của Tùng Yuki không mấy êm đềm. Ông từng học ngành cơ khí, rồi theo nghề kỹ sư để kiếm sống. Thế nhưng cơ duyên lại đưa ông rẽ sang con đường vệ sĩ – công việc mà ban đầu chỉ được coi là “làm thêm” để trang trải.

Nhờ nền tảng võ thuật Vịnh Xuân Quyền được rèn luyện từ nhỏ, Tùng Yuki nhanh chóng tạo dấu ấn trong nghề. Tác phong điềm đạm, khả năng xử lý tình huống linh hoạt giúp ông nổi bật giữa dàn vệ sĩ thường thấy. Từ một nhân viên bảo vệ, ông dần trở thành quản lý, rồi sáng lập công ty bảo vệ riêng.

Sau nhiều năm, công ty ấy phát triển thành hệ thống có hơn 2.500 nhân viên, hoạt động ở nhiều tỉnh, thành. Không chỉ cung cấp dịch vụ cho các sự kiện giải trí, hệ thống của ông còn đảm nhận bảo vệ cho doanh nghiệp, ngân hàng, khu công nghiệp.

Trong nghề bảo vệ, nhiều người nghĩ sức mạnh cơ bắp là yếu tố quyết định. Nhưng với Tùng Yuki, cái khó nhất là cách xử lý tình huống mà không gây tổn thương cho bất kỳ ai.

Ông gọi triết lý của mình là “quả đấm bọc nhung”: khi cần thì cứng rắn, nhưng luôn lấy sự mềm mỏng và khéo léo làm ưu tiên. Nhờ vậy, trong nhiều sự kiện đông hàng nghìn khán giả, ông chưa bao giờ để xảy ra sự cố nghiêm trọng.

Sự điềm tĩnh ấy không chỉ đến từ võ thuật, mà còn từ cách ông quan niệm về nghề: “Bảo vệ không phải để dọa người, mà là để tạo cảm giác an toàn cho người khác”.

Ông Tùng Yuki từng tham gia bảo vệ cho nhiều nghệ sĩ quốc tế tới Việt Nam

Ít ai ngờ phía sau hình ảnh vệ sĩ, Tùng Yuki lại là một doanh nhân thực thụ. Công ty do ông sáng lập hiện quy mô hàng nghìn nhân sự, hoạt động chuyên nghiệp, bài bản. Với ông, xây dựng doanh nghiệp bảo vệ không chỉ để tạo công ăn việc làm cho nhiều người, mà còn góp phần hình thành một dịch vụ xã hội văn minh.

Trong quản lý, ông đề cao kỷ luật nhưng cũng khuyến khích nhân viên giữ sự tử tế với khách hàng. Ông thường nhắc nhở nhân viên rằng: Một cái cúi đầu, một nụ cười cũng có thể thay đổi cách người ta nhìn về nghề bảo vệ”.

Không chỉ dừng lại ở vai trò vệ sĩ, Tùng Yuki còn bất ngờ lấn sân sang lĩnh vực nghệ thuật và trở thành diễn viên quen mặt trên màn ảnh nhỏ. Ở tuổi 40, ông được đạo diễn Lưu Trọng Ninh mời tham gia phim Dốc tình, đánh dấu vai diễn đầu tiên. Sau đó, ông tiếp tục xuất hiện trong nhiều bộ phim nổi tiếng như Bỗng dưng muốn khóc, Vừa đi vừa khóc, Ngôi nhà hạnh phúc hay Bí mật tam giác vàng. Đặc biệt, trong phim Chị trợ lý của anh do Mỹ Tâm sản xuất, Tùng Yuki đảm nhận vai… bố của nữ ca sĩ trên màn ảnh, một vai diễn được nhận xét là "ngọt như thật".

Ông Tùng Yuki đóng vai bố của Bảo Nam trong phim Bỗng dững muốn khóc

Ngoài diễn xuất, Tùng Yuki còn là gương mặt đắt show quảng cáo nhờ ngoại hình phong độ và gương mặt hiền hậu. Tuy nhiên, ông luôn khẳng định rằng nghệ thuật chỉ là niềm vui, còn nghề vệ sĩ mới là sự nghiệp chính, giúp ông chăm lo cho gia đình. "Một bên nuôi sống tôi, một bên giúp tôi sống vui", ông từng tâm sự trong chương trình Ký ức tươi đẹp.

Ở tuổi 63, ông Tùng Yuki sống thầm lặng, tận hưởng sự bình yên bên gia đình. Ông vui vì ở tuổi xế chiều vẫn được các đạo diễn mời đóng phim. Tuy nhiên, ông cân nhắc lựa chọn dự án phù hợp dựa trên yếu tố sức khỏe và lịch làm việc. Trong thời gian rảnh, ông tập võ, đọc sách, cùng gia đình đi du lịch, làm thiện nguyện.

Tác giả: Minh Ánh (Tổng hợp)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn