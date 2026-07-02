Bộ Tư pháp sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2026

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Nghệ An có đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh cùng lãnh đạo, cán bộ các phòng ban, đơn vị thuộc Sở Tư pháp; lãnh đạo và cán bộ Thi hành án dân sự tỉnh; lãnh đạo một số đơn vị trong khối nội chính.

Quang cảnh tại điểm cầu Nghệ An

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh, Giám đốc Sở Tư pháp Hoàng Thị Thu Trang cùng chủ trì tại điểm cầu Nghệ An

Khẳng định vai trò nòng cốt trong công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế

Quán triệt các nghị quyết, kết luận và các chỉ đạo của Trung ương, Quốc hội và Chính phủ, đặc biệt là Nghị quyết số 66 của Bộ Chính trị, Bộ, ngành Tư pháp đã tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm với tinh thần chủ động, quyết liệt và đổi mới. Trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn ngành tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế; phát huy tốt vai trò cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật; đẩy mạnh rà soát, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; nâng cao chất lượng tổ chức thi hành pháp luật; tích cực triển khai các nhiệm vụ về cải cách thủ tục hành chính (TTHC), chuyển đổi số và các lĩnh vực công tác tư pháp, góp phần tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Trong đó, Bộ, ngành Tư pháp đã tham mưu triển khai đồng bộ Chương trình lập pháp năm 2026; lần đầu tiên xây dựng Định hướng lập pháp cho cả nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI theo cách tiếp cận tổng thể, với tầm nhìn chiến lược dài hạn. Bộ cũng đã hoàn thành tham mưu Chính phủ trình Quốc hội thông qua 07/07 dự án luật, nghị quyết, chiếm ½ tổng số dự án luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ Nhất.

Bên cạnh đó, ngay sau khi tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước về cải cách TTHC từ Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp đã khẩn trương phối hợp với các bộ, ngành triển khai rà soát toàn diện TTHC. Chỉ trong chưa đầy 1 tháng, Bộ Tư pháp đã cùng các bộ, cơ quan ngang bộ đã triển khai “chiến dịch” tổng rà soát hệ thống TTHC, tham mưu Chính phủ ban hành 11 nghị quyết về phân quyền, phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, điều kiện kinh doanh (ĐKKD), ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, ban hành theo thẩm quyền 16 thông tư để thực hiện phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, ĐKKD; qua đó cắt giảm 697 TTHC, đơn giản hóa 673 TTHC, cắt giảm 1.754 ĐKKD không cần thiết. Đến nay, đã cắt giảm 53% thời gian thực hiện TTHC, cắt giảm 54,6% chi phí tuân thủ TTHC so với năm 2024 (riêng 11 Nghị quyết vừa ban hành sẽ cắt giảm chi phí tuân thủ khoảng 23 nghìn tỷ đồng mỗi năm, bảo đảm cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu theo Kết luận số 18-KL/TW)...

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Nghệ An

Bên cạnh các kết quả đạt được, trong 6 tháng đầu năm 2026, công tác tư pháp vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Tình trạng nợ đọng, chậm ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh chưa được khắc phục triệt để; việc triển khai một số nhiệm vụ còn chậm; kết quả THADS chưa đạt được như kỳ vọng; việc hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ trong một số lĩnh vực công tác chưa kịp thời; vẫn còn xảy ra vi phạm trong hoạt động luật sư, công chứng...

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi về những nhiệm vụ lớn, những vấn đề đang được quan tâm của Bộ, ngành Tư pháp hiện nay, như: Kết quả thực hiện Nghị quyết số 66 của Bộ Chính trị; tăng cường phối hợp giữa Trung ương và địa phương trong công tác xây dựng pháp luật; triển khai tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trên phạm vi toàn quốc; triển khai cắt giảm và thực thi việc cắt giảm, đơn giản hóa TTHC và ĐKKD theo yêu cầu của Kết luận số 18 của Trung ương; những vấn đề đặt ra sau 01 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp trong lĩnh vực tư pháp; công tác chuyển đổi số trong hoạt động của bộ, ngành Tư pháp.

Với tinh thần đi thẳng vào những vấn đề thực tiễn, phân tích rõ nguyên nhân của những khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp cụ thể, khả thi; lãnh đạo các địa phương cũng đã chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả để Bộ Tư pháp nghiên cứu, tiếp thu, giải quyết trong phạm vi thẩm quyền hoặc kịp thời tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo.

Nghệ An thành lập 130/130 Ban phối hợp thi hành án dân sự tại các xã, phường

Trưởng thi án dân sự tỉnh Nghệ An Phạm Quốc Nam phát biểu

Tại tỉnh Nghệ An, Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Phạm Quốc Nam cho biết đến ngày 30/6/2026, Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An đã thi hành xong 9.540 việc với số tiền hơn 1.100 tỷ đồng, đạt 67% về việc và trên 40% về tiền, thuộc nhóm các địa phương có kết quả thi hành án dân sự cao của cả nước.

Trong công tác theo dõi thi hành án hành chính, đơn vị theo dõi 12 vụ việc, đã tham mưu, đôn đốc, kiểm tra và phối hợp giải quyết dứt điểm 06 vụ; 06 vụ còn lại đang được tập trung xử lý, phấn đấu hoàn thành trong năm.

Chia sẻ kinh nghiệm tại hội nghị, Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh cho biết Nghệ An đạt kết quả trên là nhờ triển khai đồng bộ 05 nhóm giải pháp trọng tâm, gồm: Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng; phát huy vai trò quản lý, chỉ đạo của UBND tỉnh; nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành; tăng cường phối hợp liên ngành và đẩy mạnh ứng dụng nền tảng số trong hoạt động thi hành án.

Trong đó, Nghệ An đã tham mưu ban hành Chỉ thị số 14 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác thi hành án dân sự, đồng thời thành lập 130/130 Ban phối hợp thi hành án dân sự tại các xã, phường để tháo gỡ khó khăn trong tổ chức thi hành án. Mô hình này được Cục Quản lý Thi hành án dân sự đánh giá cao và nhân rộng trên phạm vi cả nước.

Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An kiến nghị Bộ Tư pháp sớm hoàn thiện nền tảng số theo hướng giảm thời gian tác nghiệp hành chính cho chấp hành viên và tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa cơ quan thi hành án với Công an, Tòa án, Viện kiểm sát và các cơ quan chuyên môn nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp trong tổ chức thi hành án…

Trả lời kiến nghị của tỉnh Nghệ An về kết nối dữ liệu với Tòa án nhân dân, đại diện Cục Quản lý Thi hành án dân sự cho biết hai bên đã thống nhất sẽ kết nối trên môi trường thử nghiệm từ ngày 15/7/2026. Tuy nhiên, việc chia sẻ dữ liệu đầy đủ còn phụ thuộc vào tiến độ xây dựng nền tảng số của Tòa án, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2026. Tương tự, Viện Kiểm sát hiện cũng chưa có nền tảng số nên việc trao đổi văn bản chủ yếu vẫn thực hiện qua trục liên thông.

Về phản ánh của Nghệ An liên quan đến thời gian tác nghiệp trên nền tảng số, lãnh đạo Cục Quản lý Thi hành án dân sự thừa nhận một số quy trình nội bộ còn rườm rà. Đơn vị đã làm việc với các đối tác công nghệ và các đơn vị chuyên môn, thống nhất trong tháng 7 sẽ rà soát, tinh giản các thủ tục và quy trình trình ký nội bộ nhằm rút ngắn thời gian xử lý, nâng cao hiệu quả vận hành nền tảng số.

Nâng cao năng lực xây dựng và hoàn thiện thể chế phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng ghi nhận và biểu dương nỗ lực cố gắng và kết quả đạt được của các đơn vị thuộc Bộ, cũng như các Sở Tư pháp, cơ quan Thi hành án dân sự và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành trong 6 tháng đầu năm 2026.

Điểm lại những kết quả nổi bật, đồng thời chỉ rõ những hạn chế, tồn tại, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng đã giao một số nhiệm vụ cụ thể yêu cầu cán bộ, công chức, người lao động ngành Tư pháp tập trung thực hiện trong thời gian tới.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Tư pháp yêu cầu tập trung nâng cao năng lực, chất lượng công tác để chuẩn bị tốt nhất cho Kỳ họp không thường lệ của Quốc hội vào đầu tháng 8 và Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI vào cuối năm 2026. Trọng tâm là tiếp tục triển khai thi hành các luật, nghị quyết đã được Quốc hội thông qua; rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của địa phương sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương ba cấp, đồng thời triển khai hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, chiến lược của Đảng.

Bộ trưởng cho biết, từ nay đến cuối năm, Bộ Tư pháp được giao chủ trì xây dựng 08 dự án luật trình Quốc hội. Đến nay, Bộ đã cơ bản hoàn thành 03 dự án và đang hoàn thiện thủ tục trình cấp có thẩm quyền; dự án Luật Đô thị đặc biệt đang được Bộ tập trung hoàn thành theo đúng tiến độ; và 04 dự án luật còn lại sẽ trình Quốc hội tại kỳ họp cuối năm.

Theo Bộ trưởng, việc xây dựng, hoàn thiện các dự án luật không chỉ nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn mà còn đáp ứng yêu cầu thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đổi mới công tác xây dựng pháp luật, góp phần hoàn thiện thể chế phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.

Trong 6 tháng cuối năm, Bộ Tư pháp sẽ tập trung xây dựng Đề án Chiến lược hoàn thiện hệ thống pháp luật; triển khai các đề án thí điểm về soạn thảo tập trung và đánh giá hiệu quả công tác xây dựng pháp luật; tham mưu triển khai Kết luận số 19 và Kế hoạch số 81 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về định hướng lập pháp Quốc hội khóa XVI, đồng thời xây dựng Chương trình lập pháp năm 2027.

Đối với các địa phương, Bộ trưởng Bộ Tư pháp yêu cầu tiếp tục tập trung hoàn thiện thể chế thuộc thẩm quyền, đặc biệt là triển khai tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. Đây được xác định là nhiệm vụ trọng tâm phải hoàn thành trong 6 tháng cuối năm, bảo đảm chất lượng, bám sát yêu cầu thực tiễn và tiến độ theo chỉ đạo của Trung ương. Bộ trưởng Bộ Tư pháp đề nghị các Bộ, ngành, địa phương hoàn thành báo cáo sơ bộ kết quả rà soát trước ngày 10/7 để phục vụ báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, kiểm soát TTHC theo hướng thực chất; tổ chức hiệu quả việc cắt giảm, đơn giản hóa, phân cấp và tái cấu trúc quy trình giải quyết TTHC trên môi trường điện tử, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Đối với công tác thi hành án dân sự và theo dõi thi hành án hành chính, Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị phát huy kết quả đạt được, tập trung hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Quốc hội giao trong năm 2026, góp phần nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật...

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn