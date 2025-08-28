Bắt đối tượng cầm đầu băng nhóm giả danh cán bộ tư pháp lừa đảo

Trước đó, tháng 2/2024, sau thời gian xác lập chuyên án, Công an tỉnh Nghệ An đã bắt giữ gần 80 đối tượng thuộc đường dây giả danh cán bộ Công an, Kiểm sát viên gọi điện lừa đảo, chiếm đoạt hơn 200 tỉ đồng của nhiều nạn nhân trên cả nước.

Đây là một trong những chuyên án lớn nhất từ trước đến nay mà Công an Nghệ An triệt xóa liên quan đến tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng có trụ sở tại nước ngoài.

Đối tượng Lê Minh Dũng (X) bị Phòng Cảnh sát hình Công an Nghệ An phối hợp các đơn vị liên quan bắt khi đang lẩn trốn tại Campuchia.

Quá trình mở rộng chuyên án, Cơ quan Công an xác định đối tượng cầm đầu, cấu kết với các đối tượng người nước ngoài thành lập, điều hành hoạt động của công ty lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia nói trên là Lê Minh Dũng (SN 1992).

Ngay sau khi biết băng nhóm lừa đảo của mình bị Công an Nghệ An triệt xóa vào năm 2024, dưới sự hỗ trợ, che giấu của các “ông chủ” người nước ngoài, Lê Minh Dũng đã lẩn trốn tại đặc khu kinh tế thuộc Campuchia, tiếp tục thành lập và điều hành các băng nhóm lừa đảo mới khiến quá trình truy bắt gặp rất nhiều khó khăn.

Ngày 24/10/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh Nghệ An ra Quyết định truy nã đối với Lê Minh Dũng.

Với quyết tâm bắt giữ bằng được đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, ngày 22/8, Phòng Cảnh sát hình sự đã thành lập nhiều tổ công tác, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp các đơn vị liên quan bắt giữ thành công Lê Minh Dũng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” khi đối tượng này đang lẩn trốn tại Campuchia và áp giải về nước để xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An đang điều tra vụ án, xử lý đối tượng theo quy định.

Tác giả: Văn Hậu

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân