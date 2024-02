Bộ Tư lệnh Quân khu 4 chúc Tết Trung đoàn 764, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Tham gia cùng đoàn có các đồng chí: Thiếu tướng Phan Văn Sĩ - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu; Đại tá Phạm Văn Dũng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu cùng đại diện các cơ quan Quân khu.

Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Đại tá Phan Đại Nghĩa - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Đại tá Nguyễn Kỳ Hồng - Chính uỷ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Thủ trưởng các phòng Tham mưu, Chính trị, Hậu cần, Kỹ thuật cùng tập thể cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 764, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã nắm tình hình về công tác chuẩn bị vui Xuân, đón Tết; công tác trực sẵn sàng chiến đấu, trực Tết; việc quán triệt các chỉ thị, quy định của các cấp về chuẩn bị đón Tết; việc bảo đảm chế độ, tiêu chuẩn trong dịp Tết; công tác chính sách đối với cán bộ, nhân viên, chiến sĩ.

Đồng chí Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu 4 thăm hỏi, động viên và gửi lời chúc mừng năm mới đến cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 764, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Đồng chí Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu 4 trao quà nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 cho tập thể cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 764, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Qua nghe báo cáo và trực tiếp kiểm tra, đồng chí Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu 4 ghi nhận và biểu dương thành tích của Trung đoàn 764, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu Trung đoàn 764 nói riêng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An nói chung cần tiếp tục quán triệt nghiêm túc Chỉ thị các cấp về sẵn sàng chiến đấu; chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024; quan tâm chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội, bảo đảm đúng, đủ chế độ tiêu chuẩn cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là trong dịp Tết; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; tổ chức các hoạt động vui Xuân, đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, sẵn sàng chiến đấu cao, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đang đến gần, đồng chí Tư lệnh Quân khu chúc Trung đoàn cùng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An một năm mới thắng lợi mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024 và gửi lời chúc mừng tới gia đình các cán bộ, nhân viên, chiến sĩ nhân dịp đón Tết cổ truyền dân tộc một năm mới hạnh phúc, an khang, thịnh vượng.

Tác giả: Hoàng Anh

Nguồn tin: nghean.gov.vn