Bộ trưởng Lương Tam Quang dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Cùng dự có GS TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng; lãnh đạo một số bộ, ngành, cơ quan của Trung ương; lãnh đạo các Cục nghiệp vụ Bộ Công an.

Đại tướng Lương Tam Quang dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.





Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Đức Trung, Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Thường vụ Tỉnh ủy; đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh, cùng các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Trong không khí trang nghiêm, Đoàn đã thành kính dâng hoa, dang lễ, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và bày tỏ tấm lòng thành kính, biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người lãnh tụ vĩ đại của Đảng và dân tộc ta, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới kiệt xuất.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa, nhưng hình ảnh của Người luôn sống mãi với non sông đất nước Việt Nam, với Công an nhân dân Việt Nam, tư tưởng của người luôn soi đường chỉ lối cho cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an cùng đoàn đại biểu nguyện mãi mãi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách cao đẹp của Người để góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển, phồn vinh.

Các đại biểu dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đồng chí Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn và các Anh hùng liệt sĩ.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.



Nhân dịp này Đại tướng Lương Tam Quang cùng GS TS Nguyễn Xuân Thắng đã thăm hỏi, biểu dương và động viên lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Nghệ An.

Các đồng chí mong muốn trong thời gian tới, Công an Nghệ An luôn xung kích, đi đầu trên mặt trận đảm bảo an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng CAND, nhất là quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ hiện đại, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới”, cuộc cách mạng sắp xếp tổ chức bộ máy hiện nay, xứng danh đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, lực lượng Công an được sống, học tập, công tác, chiến đấu trên trên quê hương Bác Hồ muôn vàn kính yêu.

Tác giả: PV



Nguồn tin: cand.com.vn