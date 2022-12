Bộ trưởng Công an gửi thư khen lực lượng phòng cháy, chữa cháy

Ngày 24/12/2022, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an có Thư khen gửi cán bộ, chiến sỹ lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vì đã đạt được nhiều thành tích quan trọng trong thời gian qua.

Nội dung Thư khen nêu rõ: Thời gian vừa qua, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về công tác phòng, chống cháy nổ, cứu nạn, cứu hộ đạt được nhiều kết quả tích cực, nổi bật là trong 68 ngày đêm đã hoàn thành chiến dịch tổng rà soát, kiểm tra đối với hơn 1 triệu cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy, chữa cháy trên toàn quốc;

luôn thường trực chiến đấu cao, có mặt kịp thời để chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho Nhân dân, điển hình như Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an thành phố Hà Nội kịp thời cứu 11 người thoát khỏi đám cháy tại quận Hà Đông ngày 24/12/2022; Công an thành phố Hồ Chí Minh kịp thời cứu nạn 04 người thoát khỏi đám cháy tại Quận 3 ngày 08/12/2022; Công an Đồng Nai giải cứu cháu bé 5 tuổi rơi xuống hố cọc sâu 15m, Công an Lào Cai cứu nạn 02 người bị tai nạn ô tô rơi xuống cống sâu...

Những thành tích nêu trên đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân; sự mưu trí, dũng cảm, không quản ngại hy sinh, gian khổ, sẵn sàng đương đầu với hiểm nguy khi Nhân dân gặp nạn, thể hiện rõ tinh thần "lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an", để lại những dấu ấn đậm nét, lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sỹ Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy nói riêng, chiến sỹ Công an nhân dân nói chung.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương, khen ngợi những kết quả, thành tích quan trọng mà toàn lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã đạt được trong thời gian qua.

Bộ trưởng Tô Lâm mong muốn và tin tưởng rằng, toàn thể cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, nỗ lực cố gắng hơn nữa trên các mặt công tác, luôn thường trực sẵn sàng lực lượng, phương tiện và các kế hoạch, phương án, kịp thời, nhanh chóng ra quân chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của Nhà nước và Nhân dân. Trước mắt, thực hiện thật tốt đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ bảo vệ tuyệt đối an toàn Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, tạo môi trường xã hội an ninh, an toàn cho Nhân dân vui Tết, đón Xuân bình yên, hạnh phúc.

Chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và lập nhiều thành tích trong công tác!

Tác giả: Nguyễn Dương

Nguồn tin: Báo Dân trí